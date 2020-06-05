Ведущие врачи Петербурга ответят на ваши вопросы в рубрике «Спросите пульмонолога»

Пока в клиниках города нет планового приема, да и при заболевании многие боятся идти к врачу, опасаясь заражения, экспертная группа врачей-пульмонологов Петербурга готова отвечать на вопросы петербуржцев на страницах «Доктора Питера». Задавайте их в комментариях к статьям из рубрики «Спросите пульмонолога».

В сложное для пациентов и врачей время «Доктор Питер» открывает рубрику «Спросите пульмонолога», чтобы ведущие специалисты могли подсказать горожанам с хроническими болезнями органов дыхания советом, что делать в той или иной ситуации. Эксперты будут отвечать на вопросы читателей «Доктора Питера», комментировать вредные и полезные советы в сети, объяснять, что делать: когда и куда сейчас обращаться за медпомощью, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую, когда стоит делать КТ и как заподозрить ковидную пневмонию.

Ответить на вопросы и разобраться в огромном потоке информации читателям «Доктора Питера» поможет экспертная группа врачей (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 (сейчас она перепрофилирована под ковид) Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

- Сейчас, когда плановая пульмонологическая помощь приостановлена, да и пациенты боятся лишний раз обращаться в медучреждения, такая рубрика нужна. Мы, конечно, не сможем заочно ставить диагнозы и назначать конкретное лечение, но готовы помочь в это непростое время советом, - сказала Ольга Титова. - Мы постараемся ответить на все вопросы читателей о профилактике и лечении болезней органов дыхания, реабилитации, и, конечно, о коронавирусной инфекции, поражающей легкие. Сейчас много «полезных» советов дают в интернете, спрашивайте – наши эксперты их прокомментируют. При необходимости будем подключать коллег: в НИИ пульмонологии работают врачи практически всех специальностей.

Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях к этой статье. Ответ доктора через некоторое время будет опубликован прямо под вашим вопросом. Ответить вам может любой из специалистов экспертной группы. Все ответы докторов будут публиковаться под одним общим ником Pulmonolog.MD.

Обращаем внимание, что информация будет открыта для всех, поэтому вопросы лучше задавать без использования своих личных данных. Анонс рубрики «Спросите пульмонолога» будет регулярно обновляться – в новом анонсе «Доктор Питер» будет публиковать интересные вопросы-ответы из предыдущего, под ним же читатели смогут оставлять новые вопросы.

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