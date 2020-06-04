Прокуроры проверят обоснованность штрафов, назначенных петербургских больницам за недостаток СИЗов

Сотрудники прокуратуры проверяют обоснованность привлечения к ответственности петербургских больниц за нарушение санитарных норм и нехватку средств индивидуальной защиты.

Напомним, Кировский районный суд оштрафовал городскую больницу №14 по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («нарушение санитарно-эпидемиологических норм при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих»). Суд установил, что сотрудники медучреждения не зарегистрировали надлежащим образом диагноз «внутрибольничная пневмония» и смерть одного из пациентов. Кроме того, персонал больницы не отследил, с кем контактировали зараженный коронавирусом. Представитель медучреждения попросил прекратить производство по делу, ссылаясь на сложное финансовое состояние. Суд на уступку не пошел и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Похожая история произошла и с НИИ скорой помощи им.Джанелидзе. Медучреждение оштрафовали по этой же статье и на эту же сумму - 100 тысяч рублей. Роспотребнадзор провел несколько проверок и установил, что сотрудники неправильно носили средства индивидуальной защиты или не использовали их вовсе. Кроме того, в больнице не было необходимого запаса СИЗов, а пациенты и медики питались в одной столовой.

Ранее сотрудники НИИ им.Джанелидзе не раз жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты, а петербургские театры даже запустили специальный проект, чтобы собрать деньги на закупку масок, перчаток и костюмов для медиков. Им удалось собрать около 3,9 млн рублей.

Благотворители и общественники были возмущены штрафами. По их мнению, наказание должны понести не врачи, а те, кто не передал им средства защиты.

Кроме того, 100-тысячный штраф назначили и Городской больнице №15. Роспотребнадзор обвинил медучреждение в том, что после перепрофилирование под COVID-19, оно не приостановило работу отделения гемодиализа. Представитель больницы на суде сообщил, что пациенты остро нуждались в данной процедуре - именно из-за большого количества нуждающихся в помощи закрыть отделение не смогли.

Теперь обоснованность привлечения к ответственности петербургских больниц проверит прокуратура, пишет ТАСС.

Сотрудники ведомства оценят «правомерность проверочных мероприятий должностных лиц территориальных подразделений Роспотребнадзора и действий органов здравоохранения по вопросам обеспечения медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. Кроме того, будет проверена обоснованность привлечения медицинских учреждений к административной ответственности», - сообщили в Генпрокуратуре.