В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России

​В 2019 году самым распространенным видом рака стали злокачественные новообразования кожи. На втором месте - рак молочных желез, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерины Каракулиной.

В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи. Такие данные содержатся в презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья.

На втором месте оказались злокачественные новообразования молочных желез, а на третьем - рак легких.

«Структура заболеваемости злокачественных новообразований: кожа с меланомой 13,1%, молочная железа - 11,6%, легкое (трахеи, бронхи) - 9,4%, ободочная кишка - 7,1%, предстательная железа - 7,1%»,- такие данные приведены в презентации, пишут РИА Новости.

Как писал «Доктор Питер», в 2018 году у петербуржцев выявили более 23,5 тысяч онкологических заболеваний. В число самых распространенных видов рака среди горожан входят рак молочной железы (12% от числа всех выявленных злокачественных новообразований), рак ободочной кишки (основной отдел толстой кишки, продолжение слепой кишки - Прим. ред. - 8,6%), рак трахеи, бронхов и легкого (8,4%), рак кожи без учета меланомы (почти 9%) и рак предстательной железы (6,2%).