«Зимой в лесу грибов нет». Эксперт НИИ Пастера объяснил, почему при пневмонии тест на «ковид» бывает отрицательным

Заместитель директора петербургского НИИ им. Пастера Александр Семенов объяснил, почему при развитии «ковидной» пневмонии тест на COVID-19 может давать отрицательный ответ. По его словам, дело не в плохом качестве тестов. Просто в верхних дыхательных путях вируса может уже не быть – как грибов в зимнем лесу.

Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, отвечая на вопрос, почему при развитии клинической картины коронавирусной инфекции анализы на COVID-19 могут давать ложноотрицательный результат, провел аналогию с грибами.

- Если вы, как в том анекдоте про Штирлица, пойдете искать грибы в январе (прошедшую аномальную зиму исключаем), скорее всего, грибы в лесу вы не найдете. В отличие от поиска в августе или сентябре. Это не потому, что вы «ложноотрицательный» грибник и не умеете искать грибы, а потому, что просто не сезон - их там нет. Здесь то же самое, - сказал Александр Семенов.

Как пояснил эксперт НИИ им. Пастера, входные ворота для коронавирусной инфекции - верхние дыхательные пути. После того, как вирус попадает в организм через нос или рот, он начинает постепенно колонизировать эпителий дыхательных путей и спускаться все ниже и ниже. И в определенный момент в ходе исследования мазка из носоглотки можно уже не обнаружить вируса – он «спустился» в легкие.

- Когда развивается пневмония, вирус спустился уже в нижние дыхательные пути. При этом он может поразить восприимчивые к нему клетки эпителия верхних дыхательных путей, и там просто его не осталось – он весь в легких. Ковырять «легкие палочкой» просто так невозможно. Для этого нужна бронхоскопия или интубация - это все инвазивные и достаточно травматичные процедуры, которые просто так никто не делает, - пояснил специалист.

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