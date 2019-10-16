В Петербурге комиссия по летальным исходам рассмотрела 425 случаев смерти пациентов с COVID-19

Из 219 человек, у которых комиссия по анализу летальных исходов признала причиной гибели COVID-19, 16 – медицинские работники. Всего за время эпидемии новой коронавирусной инфекции комиссия рассмотрела 425 случаев смерти.

В Петербурге Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, с начала эпидемического сезона рассмотрела 425 случаев смерти пациентов с положительным результатом анализа на новый коронавирус. Почти в половине из них – 219 – ковид признан причиной смерти. Это следует из информационной справки по состоянию на 1 июня 2020 года (есть в распоряжении «Доктора Питера»).

В число умерших от коронавируса входят и жители Ленинградской области – их шестеро (213 петербуржцев и 6 жителей области). За прошедшие сутки подтверждена гибель от ковида 9 петербуржцев. В справке оговорено, что информация основана исключительно на данных от Роспотребнадзора о выявленных пациентах по результатам лабораторных исследований.

По уточненным данным, на сегодня известно о 16 умерших медиках, инфицированных COVID-19. Восемь из них комиссия признала пострадавшими при оказании медицинской помощи пациентам, инфицированным новым коронавирусом (6 врачей и 2 сотрудника службы скорой медицинской помощи).

Среди медицинских работников государственных клиник число инфицированных новым коронавирусом достигло 4049 человек, из них признаны заболевшими в результате выполнения профессиональных обязанностей - 2 501 (62%) человек.

Напомним, по последним данным, с начала эпидемии в Петербурге зафиксировали у 16 313 пациентов, 213 умерли, 5 748 выздоровели.

© Доктор Питер