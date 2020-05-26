Петербургские врачи: Заразиться повторно коронавирусом можно

Петербургские врачи считают, что риск повторного заражения коронавирусной инфекции существует. По словам академика Евгения Шляхто, заболеть второй раз могут даже те, у кого после болезни выявлен высокий титр антител.

Петербургские врачи считают, что риск повторного заражения коронавирусом есть. По словам Евгения Шляхто, главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генерального директора НМИЦ им. Алмазова, повторный случай инфицирования уже зафиксирован. Правда, пока врачи не могут понять его природу.

- Те данные, которые мы сегодня имеем, говорят, что такая возможность (повторного заражения) существует. Сегодня понятны сроки формирования иммунитета, понятны сроки сохранения иммунитета – мы знаем про 100-120 дней. Поэтому теоретически такая возможность имеется. Сегодня есть случай повторного инфицирования. Правда, не понятно, что это: не диагностированное раньше или это все-таки повторная заболеваемость. Пока понятно только, что мы должны быть осторожными. Даже если человек переболел, даже если у него высокий титр антител – это навсегда его не защищает, - сказал академик Шляхто.

Главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров тоже согласен – риск есть, несмотря на формирование иммунитета против инфекции.

- Иммунитет, безусловно, формируется. Но организм у каждого свой, поэтому формируется он у каждого по-разному. Повторные случаи, конечно, возможны. Мы должны иметь в виду, что любой вирус, в том числе коронавирус, как и вирус гриппа, меняется. Поэтому со временем иммунитет нужен немного от другого вируса, - считает главврач.

По словам главного врача Клинической больницы №122 Якова Накатиса, приобретенный иммунитет не зависит от тяжести заболевания.

- Сейчас говорят, что, если тяжело переболел (коронавирусом), значит, у тебя будет хороший иммунитет. Это какая-то профанация. Иммунитет не зависит от тяжести заболевания пациента. Каждый индивидуален, кому повезет – тот не заболеет второй раз, кому не повезет – заболеет, - сказал Яков Накатис.

По словам главного врача 122-й больницы, по результатам ежегодной вакцинации против гриппа видно, что даже привитые могут заболеть и не один раз.

Подтверждает вероятность повторного заражения COVID-19 и главный врач больницы №20 Татьяна Суровцева. По словам медика, пока еще нет полноценного опыта и анализа пандемии, поэтому никто не знает, что ждет впереди.

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