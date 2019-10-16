В Петербурге федеральные страховки получили 24 пострадавших от коронавируса медика

В Петербурге 24 медработника, пострадавших от COVID-19 на работе, получили новые федеральные страховые выплаты. В общей сложности - на более 1,6 млн рублей. Как сообщили в региональном ФСС, обращений от медиков из-за отказа работодателей проводить служебное расследование пока не поступало.

В Петербурге на сегодня единовременные федеральные страховые выплаты получили 24 медработника, задействованных в оказании помощи пациентам с выявленным COVID-19 или подозрением на него. Общая сумма произведенных выплат превысила 1,651 млн рублей. Об этом «Доктору Питеру» сообщили в пресс-службе петербургского отделения Фонда социального страхования.

По данным «Доктора Питера», получившие федеральную страховку петербуржцы работают в Госпитале для ветеранов войн, Городской многопрофильной больнице № 2, Покровской больнице, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, а также в Городских поликлиниках №71, №37, №46 и №49. Все работники получили выплаты по случаю временной нетрудоспособности - в размере 68811 рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального отделения ФСС, обращений медработников, связанных с отказом работодателя проводить расследование случая заболевания, пока не было.

«Официальных обращений не было. В то же время сообщаем, что в случае обращения в Единый федеральный колл-центр ФСС (8800-302-75-49) медработнику оказывается всесторонняя консультационная и практическая помощь (в том числе, сотрудники центра связываются с работодателем обратившегося, объясняя механизм взаимодействия при расследовании)», - пояснили в Фонде соцстраха.

Напомним, указ о введении обязательного страхования жизни и здоровья медработников президент РФ подписал 6 мая. Дополнительные страховые гарантии предоставляются медработникам (врачам, среднему и младшему медперсоналу) и водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. При временной потере трудоспособности пострадавшим полагается 68811 рублей. Сотрудники, получившие инвалидность из-за перенесенного заболевания, должны получить от 688 113 до 2 064 339 рублей. При смерти медика от коронавируса его родственники получат единовременную выплату в размере 2 752 452 рублей. Указ действует «задним числом» - то есть выплаты должны получить все, кто с самого начала участвовал в борьбе с COVID-19 и пострадал при исполнении профессионального долга. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко докладывал президенту, что новые страховые выплаты за вред здоровью от коронавирусной инфекции уже получили более 320 пострадавших медработников.

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