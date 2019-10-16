В больнице святого Георгия показали свой тоннель дезинфекции для врачей

Городская больница святого Георгия одной из первых в Петербурге была перепрофилирована в 479-коечный инфекционный стационар. Сегодня стационар опубликовал видео, в котором показал свой дезинфицирующий тоннель для медиков.

Больница святого Георгия больше месяца принимает петербуржцев с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, в том числе коронавирусными. Стационар разделен на «грязную» и «чистую» зоны, создан санпропускник для медперсонала, защищающий сотрудников и пациентов от заражения COVID-19. Для защиты медиков также оборудовали дезинфицирующий тоннель.

В марте петербургская компания подарила сотрудникам и пациентам Городской больницы святого Великомученика Георгия большую коробку с 5000 медицинских масок. Уже в апреле, как писал «Доктор Питер», Городская больница святого Георгия получила от одного из своих попечителей - Средне-Невского судостроительного завода более 5 тысяч комбинезонов, респираторов и медицинских масок. Ранее игроки и тренеры футбольной команды «Зенит» на свои деньги закупили для больницы медицинское оборудование и изделия. Помогал футболистам фонд профилактики рака «Не напрасно».

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