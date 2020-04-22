Более 40 пациентов онкодиспансера на Ветеранов отпустили домой после карантина

В Городском онкодиспансере после 5-дневного карантина открылось отделение химиотерапии. Как рассказали в медучреждении, все тесты сотрудников оказались отрицательными. Освободившихся из изоляции 43 пациентов выписали сегодня домой. Еще одна пациентка завершит курс химиотерапии в пятницу.

Как рассказали в онкологическом диспансере, все 52 теста на коронавирус, взятые у сотрудников медучреждения, показали отрицательный результат. Закрытое на карантин 16 апреля химиотерапевтическое отделение, где оказались изолированными 9 медиков и 44 пациента, сегодня открылось. После проведенного курса химиотерапии 43 пациента отправились домой, еще одна пациентка завершит 8-дневный курс в пятницу, 24 апреля.

«Все это время госпитализация петербуржцев, которым требуется лекарственная противоопухолевая терапия не останавливалась ни на 1 день – их принимали коллеги из отделения №13 Городского клинического онкологического диспансера. Пока врачи 11-го отделения были в обсервации, они дистанционно оформили и провели терапию 34 пациентам, понимая, насколько важно не прерывать курс лечения», - сказали в ГКОД.

Уже завтра на плановую госпитализацию в открывшееся отделение химиотерапии поступят сразу 50 петербуржцев.

Закрытым на двухнедельный карантин остается другое - 9-е онкологическое (хирургическое) отделение. Его закрыли вчера после выявления COVID-19 у пациентки, поступившей накануне. Как сообщили в медучреждении, при госпитализации на руках у женщины был отрицательный результат теста, сделанного 16 апреля. Положительный результат повторного анализа, который она сдала позднее, пришел только 21-го. Пациентку перевели в Городскую больницу №20.

Напомним, о закрытии химиотерапевтического отделения Городского онкодиспаснсера на Ветеранов 20 апреля сообщил в соцсетях скандально известный профсоюз «Альянс врачей». Бывшая сотрудница диспансера, а ныне заместитель регионального отделения профсоюза Елена Корнева в своем видеообращении обвинила руководство клиники в бездействии и сокрытии информации, а также потребовала полностью закрыть стационар для предупреждения распространения инфекции. Как выяснил «Доктор Питер», карантин был введен из-за подтвержденного COVID-19 у делопроизводителя отделения (не медика), которая еще 6 апреля была переведена на удаленную работу. Закрытыми на отделении оказались 9 медиков (3 врача, 4 медсестры и 2 санитарки) и 44 пациента. У 52 контактных сотрудников диспансера взяли анализ на коронавирус, ни один из них не подтвердился.

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