В комздраве рассказали, как петербуржцы с онкозаболеваниями смогут получить свои лекарства

Комитет по здравоохранению закупил для пациентов с онкологическими заболеваниями препараты, которые нужно принимать дома. Это значит, что скоро большинству нуждающихся не потребуется для приема таблеток ездить через весь город в Онкологический центр в Песочном или Городской онкологический диспансер на пр. Ветеранов.

Как рассказывал «Доктор Питер», сейчас, чтобы получить таблетку, назначенную врачом, пациентам с онкологическими заболеваниями требовалось оформиться в дневной стационар клиники и ездить туда каждый день. Это объяснялось тем, что их обеспечивали лекарствами за счет средств системы обязательного медицинского страхования. А по закону «Об ОМС», клиники имеют право использовать лекарственное лечение только в стационарных условиях. В результате, даже после того, как в городе объявили об ограничениях на посещения медицинских учреждений и на передвижение по городу, группа риска по заражению Covid-2019 (пожилые люди и пациенты любых возрастов с диагнозом «рак») вынуждена ежедневно ездить в свои клиники.

Такой ситуации никогда прежде не было, потому что клиники сами закупали лекарства за средства городского бюджета и выдавали их пациентам для приема в домашних условиях на месяц и более. В этом году средства на закупку этих лекарств уменьшились вдвое, а процесс закупок стал централизованным – их проводит комитет по здравоохранению. Поэтому когда закончились запасы препаратов, оставшиеся с 2019 года, а комитет их не закупил, чтобы обеспечить пациентов лекарствами, онкоцентр и онкодиспансер вынуждены были использовать возможности системы ОМС.

В приеме лекарств на амбулаторном лечении в Петербурге нуждается более 10 тысяч человек. Что им делать в условиях, когда они не могут находиться в самоизоляции, несмотря на высокий риск развития осложнений при заражении новым коронавирусом? На этот вопрос «Доктор Питер» получил официальный ответ из комитета по здравоохранению.

«В связи с изменением системы лекарственного обеспечения онкологических больных с 2020 года закупка противоопухолевых лекарственных препаратов для проведения амбулаторного лечения осуществляется комитетом по здравоохранению. Она производится в соответствии с заявкой главного внештатного онколога Комитета по здравоохранению в соответствии с планом-графиком закупок, - говорится в ответе комздрава. – В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Комитет по здравоохранению ускорил проведение закупок таблетированных форм препаратов для лечения пациентов с онкозаболеваниями. 12 наименований препаратов покроют порядка 90 процентов потребности этих пациентов».

Комздрав сообщает, что противоопухолевые препараты по рецептам начнут выдавать в первой декаде апреля 2020 года в «Петербургских аптеках» по адресам:

- Аптека № 33 (ул. Восстания, д. 30);

- Аптека № 162 (пр. Энгельса, д. 69);

- Аптека № 232 (Сестрорецк, ул. Токарева, д.15);

- Аптека № 242 (Ленинский пр., д.118 корп.1).

Оформить рецепт на противоопухолевые лекарственные препараты можно будет в Городском клиническом онкологическом диспансере, Городском онкологическом центре в Песочном, Городском консультативно диагностическом центре № 1, Поликлиническом отделении № 68 Городской больницы № 40 Курортного района.

Как пояснил Владимир Моисеенко, директор Городского онкологического центра в Песочном, клиника приступит к выписке электронных рецептов сразу, как только появится такая возможность. Всех пациентов будут приглашать за ними индивидуально.

Что касается 10% неудовлетворенной потребности в препаратах за бюджетные деньги, то речь идет о дорогих лекарствах для лечения таких заболеваний, как меланома, например. И их по-прежнему, скорее всего, будут закупать за счет средств ОМС, и пациенты продолжат получать их в дневных стационарах.

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