Адвокаты просят прокуратуру проверить еще одно постановление главного санврача Петербурга

Юристы вновь просят прокуратуру проверить правомерность постановления главного санврача Петербурга - на этот раз №6 от 8 апреля, которое запрещает медикам работать по совместительству, если они не оказывают помощь пациентам с COVID-19. По их мнению, оно не только нарушает трудовые права медработников, но и допускает двойное толкование - понять и исполнить его трудно.

Адвокат ONEGINgroup Ольга Зиновьева просит Городскую прокуратуру проверить постановление главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой №6 от 8 апреля «О внесении изменений в постановление главного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 23.03.2020» на предмет нарушения прав медработников и медорганизаций. Это уже вторая жалоба адвоката в прокуратуру, но она, по сути, стала дополнением к первой, направленной еще 7 апреля и касавшейся «пятого» постановления главного санврача. Адвокат просит рассмотреть обе жалобы одновременно и в ускоренном порядке, «учитывая значимость трудовых прав медицинских работников и охраняемых законом интересов общества в сфере охраны здоровья».

«Полагаю, что изменения, внесенные Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу №6 от 8 апреля 2020 года «О внесении изменений Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 23.03.2020 №3» не устраняют ранее допущенные нарушения федерального законодательства и образуют собственные по следующим основаниям», - говорится в новой жалобе адвоката.

Читайте также: Профсоюз пожаловался главе Роспотребнадзора России на действия главного санитарного врача Петербурга

В обеих жалобах речь идет о пункте 1.7 постановления, который запретил петербургским медикам с 6 апреля до особого распоряжения работать по совместительству. Формулировка пункта не раз менялась. В последнем варианте, как раз в «шестом» постановлении, вводился запрет «медицинским работникам на осуществление деятельности по основному месту работы в медицинской организации и по совместительству либо по гражданско-правовым договорам в иных медицинских организациях, за исключением специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019». В адвокатском бюро ONEGINgroup считают, что теперь документ не только нарушает трудовые права медиков, но и допускает двойное толкование.

«Названным постановлением главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга ввел запрет на осуществление трудовой функции всем медицинским работникам - как осуществляющим трудовую деятельность в медицинских организациях по основному месту работы, но имеющих работу по совместительству в другой медицинской организации, так и работающим по совместительству при наличии у работников основного места работы в другой медицинской организации», - так описывается в жалобе одно из нарушений.

- Как не читай этот пункт, получается, что запрещено работать всем медикам, кроме тех, кого привлекают для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Во-первых, это незаконно, а во-вторых, практически неисполнимо, - объяснила адвокат Ольга Зиновьева. - На протяжении нескольких дней подряд мы занимались тем, что для клиник, с которыми работаем, изобретали разные квазиформы, которые, с одной стороны, помогли бы соблюсти эти требования, с другой, не обидеть сотрудников и не растерять коллектив. Так как трудовое законодательство не предусматривает никакого механизма, который полностью бы подпадал под эту ситуацию, и исходя из того, что вмешательство главного санитарного врача города в вопросы трудового законодательства незаконно, мы поняли, что бороться с этими исправлениями надо тем же путем, что и с «пятым» постановлением.

По словам адвоката, вопросы трудового законодательства, в частности, запрет на совместительство, относятся исключительно к компетенции федеральных органов власти. Правомерной альтернативой в сложившейся эпидобстановке могло бы стать временное отстранение от работы сотрудников, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут стать источниками распространения болезни в связи с особенностями своей работы.

- Такая процедура описана в пункте 6 статьи 51 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - говорит Ольга Зиновьева. – Временное отстранение от работы возможно при обязательном соблюдении двух условий – у сотрудника диагностировано носительство коронавирусной инфекции и в процессе работы он может её распространить. В этом случае работодатель мог быть с некоторыми оговорками применить механизм простоя с оплатой не менее 2/3 оклада.

«Доктор Питер» спросил адвоката, как быть с той частью пункта 1.7, где совместительство разрешается только тем, кто оказывает помощь пациентам с COVID-2019 - это как раз и становится теоретически возможным фактором риска распространения инфекции.

- Наша задача защитить права медработников. А защита санитарно-эпидемиологического благополучия населения возложена на Роспотребнадзор. Нам остается только догадываться, почему именно таким врачам разрешено работать в нескольких медицинских организациях, и по какой причине спорный документ допускает такое толкование, которое фактически может способствовать распространению инфекции, на борьбу с которой он должен быть направлен, - сказала Ольга Зиновьева.

© Доктор Питер