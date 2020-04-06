Оперштаб: Почти 85% новых пациентов с коронавирусом младше 65 лет

Оперштаб: Почти 85% новых пациентов с коронавирусом младше 65 лет11:30, 06.04.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
За сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 591 - в Москве. По данным оперативного штаба, большинство новых пациентов моложе 65 лет.
За последние сутки в России выявили 954 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 591 зафиксирован в Москве. В оперативном штабе по борьбе с Covid-2019 сообщили, что почти 85% заболевших коронавирусом младше 65 лет.
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Так, 264 пациента из 591 - в возрасте от 18 до 45 лет, 204 — от 46 до 65 лет, 70 человек — от 66 до 80 лет, 23 человека — старше 80 лет. Также зарегистрировано 30 детей.
Всего в России выявлено 6 343 заболевших, 47 умерли. В Петербурге зафиксировано 226 случаев, три пациета умерли.
© Доктор Питер
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В РФ уже 6343 заражённых. А вот сколько среди них курильщиков? В США CDC нашло 96 человек из 7162 (при 13% курящих). В Китае было 137 из 1085 (при >30%). А что у нас? В Греции вот тоже любят покурить, не в пример Италии. И таки что, где эпидемия в Греции? Похоже, скоро каждый любитель ЗОЖ будет выкуривать не менее двух пачек в день.