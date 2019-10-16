У 5 медиков и 11 пациентов Александровской больницы выявили коронавирус

В Александровской больнице у 5 работников и 11 пациентов выявили коронавирусную инфекцию. Медики находились дома на изоляции после того, как у одного из пациентов, попавшего в стационар с инфарктом миокарда в середине марта, посмертно был подтвержден Covid-2019.

Напомним, 31 марта стало известно, что Александровскую больницу до 11 апреля полностью закрыли на карантин из-за умершего пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставленного в стационар с инфарктом миокарда. Сообщалось, что коронавирус выявили у двух сотрудников, но их оказалось больше.

По данным комитета по здравоохранению, коронавирусом заразились 5 сотрудников и 11 пациентов. Сотрудники медучреждения находились дома на изоляции. Пациенты переведены в Городскую клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Персонал продолжает лечиться дома.

По последним данным, в России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом. В Петербурге сообщается о 171 пациенте с Covid-2019.

© Доктор Питер