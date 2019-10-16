Пожилым россиянам, ушедшим с работы на самоизоляцию, автоматически оформят больничный

Работающие россияне старше 65 лет, перешедшие на самоизоляцию, смогут получить больничный на период с 6 по 19 апреля. Им не потребуется заполнять никакие документы - больничный оплатят напрямую из средств Фонда социального страхования.

Пожилые россияне входят группу риска по заражению Covid-2019, поэтому вынуждены находиться на карантине. Поскольку им приходится переходить на удаленку или вовсе прекратить работать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится, они могут уйти на оплачиваемый больничный с 6 по 19 апреля.

«В условиях пандемии мы должны обеспечить пожилым возможность остаться в режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65», – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Работодатель должен будет перевести пожилых сотрудников на удаленную работу с сохранением зарплаты или передать в ФСС данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Рассчитывать размер пособия будут по общим правилам: при стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69 961 рублей в месяц).

Пособия выплатят сразу за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного.

Петербургский фонд социального страхования готов ответить на вопросы по оформлению больничных для петербуржцев в возрасте 65+ по телефону 8-800–302–75 -49.

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