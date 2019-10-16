Необъявленный карантин по коронавирусу обходится работодателям и Фонду соцстраха в миллионы рублей

В Петербурге из-за коронавируса под наблюдением медиков остаются 811 человек, еще 26 человек - в Боткинской больнице «на карантине». Кто и как оплачивает больничные подозреваемым в контакте с коронавирусом, если официально карантин не объявлен? Как узнал «Доктор Питер», пока они неделями ждут результаты анализов, расплачиваются работодатели и Фонд соцстраха.

Накануне петербургский Роспотребнадзор сообщил, что в Боткинской инфекционной больнице на лечении остаются 26 человек с признаками ОРВИ, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран (это КНР, Италия, Южная Корея, Иран) и у которых не закончился двухнедельный инкубационный период. Всего же за месяц с лишним в стационар были госпитализированы 154 таких пациента. По данным надзорного ведомства, на 2 марта медицинское наблюдение велось за 811 горожанами, в том числе почти за 700 гражданами Китая. Иначе говоря, только сегодня более сотни петербуржцев сидят дома, выжидая окончания инкубационного периода. «Доктор Питер» узнал, кто и как оплачивает бюллетени в случае, если человек вынужден две недели «прогуливать» работу, находясь под наблюдением врачей.

В петербургском отделении Фонда социального страхования «Доктору Питеру» пояснили, что решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает лечащий врач.

- Если человек контактировал с больным коронавирусом и обратился в медицинское учреждение, то, при наличии соответствующего решения территориального органа Роспотребнадзора, врач-инфекционист вправе выдать ему больничный лист. В графе «Причина нетрудоспособности» врач укажет код «03» - карантин, и работник сможет получить пособие. Напомним, что в случае карантина выплата пособия по временной нетрудоспособности с первого дня идет за счет ФСС, - рассказала «Доктору Питеру» начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством петербургского отделения Фонда соцстраха Алена Михеева. - Если решения о введении карантина от территориального органа Роспотребнадзора нет, то лечащий врач может оформить больничный лист с кодом «10» - «Иные состояния». В этом случае больничный лист не оплачивается.

Напомним, сообщается, что ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом в Петербурге не было. Не объявлен официально и карантин по коронавирусу — для этого главный санитарный врач Петербурга должен издать отдельное постановление. Получается, что сейчас «карантин» («код 3» в больничном листе) не может стать основанием для выплаты больничного. По закону, все здоровые, кто находится в так называемом периоде наблюдения, — приехавшие из Китая или контактировавшие с инфицированным коронавирусом Covid-19, должны получать неоплачиваемый листок нетрудоспособности с кодом «10».

Как выяснил «Доктор Питер», с теми, кто находится в изоляции в боксах Боткинской больницы, проблем нет. В больничном в качестве причины нетрудоспособности им обычно указывают ОРВИ. В таких случаях первые три дня болезни оплачивают работодатели, остальная часть пособия выплачивается работнику из средств Фонда социального страхования. Как рассказал нашему изданию один из пациентов, ему выдали обычный оплачиваемый больничный. Мужчине «повезло» провести в инфекционном стационаре всего неделю. По результатам анализов, которые были известны через два дня, у него был выявлен сезонный парагрипп. Добиться выписки петербуржцу удалось спустя неделю, а не положенные две. По его словам, к моменту госпитализации уже прошло более двух недель после его возвращения из Китая, да и симптомов ОРВИ через несколько дней уже почти не было.

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С теми, кто «пересиживает» период наблюдения (не карантин!) по месту жительства, сложнее. Как узнал «Доктор Питер», врачи поликлиник ищут у них сопутствующие заболевания, на основании которых можно выдать больничный — его тоже оплачивают работодатели (первые три дня) и Фонд социального страхования. С учетом того, что в прошлом году средняя зарплата в Петербурге была около 65 тысяч рублей, можно посчитать, что необъявленный коронавирусный «карантин» в 14 дней десятков горожан обходится работодателям и ФСС в незапланированные сотни тысяч рублей.

Напомним, в феврале из коронавирусного карантина в Боткинской больнице сбежали несколько пациентов. Роспотребнадзор, не объявляя официального карантина, через суд все же смог вернуть бегунов обратно на принудительную госпитализацию. Как писала «Фонтанка», одна из беглянок, 32-летняя домохозяйка Алла Ильина, после повторной изоляции подала апелляцию в Санкт-Петербургской городской суд на решение о принудительной госпитализации. Процесс может завершиться требованием компенсации морального вреда — по мнению юристов, для этого есть основания. Как писал «Доктор Питер», после истории с побегом из карантина своей должности лишился главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев, возглавлявший единственный в городе инфекционный стационар для взрослых четверть века. По словам экс-главврача, его увольнение связано с неправильно организованными в Петербурге противоэпидемическими мероприятиями.

Справка

По данным Роспотребнадзора, на сегодня во всем мире заражение COVID-19 подтвердили у более 90 тысяч человек, в том числе у более 80 тысяч в Китае. Умерли от инфекции 2946 человек. В КНР рост числа заболевших стал заметно сбавлять темп — за последние сутки выявлено 128 новых случаев заболевания (прирост 0,2%), тогда как ранее счет шел на тысячи. В других странах за последние сутки число зараженных выросло на 19,5 % (+1732 случая). Впервые были зарегистрированы случаи заражения в Индонезии (2 завозных случая из Японии), Португалии (по 1 завозному случаю из Испании и Италии), Сенегале (1; вероятно завоз из Франции), Саудовской Аравии (1 завозной случай из Ирана). По одному завозному случаю из Италии зарегистрировано в Иордании, Тунисе, Латвии, Морокко.

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