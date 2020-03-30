Не хватает ИВЛ. Анестезиологи предлагают искать старые аппараты на складе, а не "имитировать помощь"

Российские анестезиологи выступили сегодня с обращением, в котором говорят о несогласии с предложением Вероники Скворцовой - использовать один аппарат ИВЛ для 2-4 пациентов. Напомним, из-за эпидемии коронавируса в больницах практически по всему миру не хватает аппаратов ИВЛ. В петербургских больницах их количество тоже невелико, а дополнительных закупок до сих пор не было.

Пока медицинские чиновники Петербурга согласовывали потребность и объемы необходимых городу аппаратов искусственной вентиляции легких, стало понятно: начало расти число выявленных инфицированных. Поскольку закупки обещанного оборудования до сих пор не сделаны, на прошлой неделе комитет по здравоохранению Петербурга разослал письма руководителям федеральных медицинских учреждений: «С учетом необходимости создания резерва аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации прошу рассмотреть возможность передачи во временное пользование медицинским организациям аппаратов ИВЛ». В федеральных клиниках соглашаются помочь, но беспокоятся, что у самих не хватит аппаратов для оказания плановой помощи, которую они пообещали на вчерашнем собвещании с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Глава ФМБА Вероника Скворцова предложила другое решение. Федеральное медико-биологическое агентство создало ИВЛ, позволяющее одновременно помогать четырем пациентам и при этом не допустить перекрестного заражения: «Отличается эта система от зарубежных аналогов тем, что российские разработчики создали бактерицидные фильтры. Один фильтр расположен перед входом в прибор и, таким образом, позволяет не заразить сам прибор, а другой - в шланге, ведущем к каждому пациенту. Он позволяет обеспечить 99,9% защиты от бактерий и от вирусов».

Президиум правления Федерации анестезиологов и реаниматологов и руководство Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки назвали это предложение «имитацией помощи пациентам». Врачи сообщили, что из-за нехватки аппаратуры решение использовать один аппарат ИВЛ для нескольких пациентов кажется привлекательным, но на самом деле это не так:

«Основная цель применения респираторной поддержки – поддержание нормального внутрилегочного газообмена, а этой цели «раздача вентиляции» достигнуть не позволяет. Биомеханические свойства системы грудная клетка-легкие у всех тяжелых пациентов разные. В итоге, какой бы режим вентиляции мы не выбрали, он окажется подходящим в лучшем случае одному из них, а спустя какое-то время не устроит и его. Подчеркнем: речь идет не только об управлении по объему, когда улучшение податливости у одного рискует погубить трех остальных, но и об управлении по давлению: пациентам с разными легкими нужны разные величины ПДКВ, инспираторного давления и давления плато".

Спциалисты говорят,что даже если подобрать группу пациентов с примерно одинаковыми данными, то спустя уже несколько десятков минут вентиляции эти потребности станут совсем разными.

"Кроме того, вентиляция, при которой мы не в состоянии управлять параметрами (например, дыхательным объемом) у каждого пациента, закономерно ставит нас под удар в юридическом смысле: правовая формула «крайняя необходимость», когда нарушение нормативных актов – единственный способ избежать наступления тяжких последствий, в данном случае неуместна, поскольку последствия таких действий именно тяжкими и окажутся», - говорится в обращении.

Врачи считают, что в сложившейся ситуации лучше найти на складе аппараты предыдущих поколений, проверить их и использовать у наименее тяжелых пациентов, чем «раздавать вентиляцию» от импортной экспертной машины нескольким заболевшим.

Как писал «Доктор Питер», Терфонд ОМС купит петербургским клиникам аппараты ИВЛ. Предполагается, что на полмиллиарда рублей закупят почти 150 аппаратов. Это медицинское оборудование получат Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, городские взрослые и детские стационары, для Городской станции скорой медицинской помощи купят переносные ИВЛ.

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