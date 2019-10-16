Токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как сделать антисептик дома

Приготовить антисептик в домашних условиях можно из смеси этилового или изопропилового спирта, глицерина и перекиси водорода. Об этом рассказал токсиколог и блогер Алексей Водовозов.

Из-за страха заразиться коронавирусом россияне раскупают антисептики - во многих аптеках их практически не осталось. В условиях эпидемии к дефициту подобных средств нужно подготовиться заранее. Для этого не обязательно покупать десятки упаковок антисептиков, можно научиться делать их самостоятельно.

По словам известного блогера и токсиколога Алексея Водовозова, для борьбы с вирусами и бактериями можно использовать смесь этилового или изопропилового спирта, глицерина и перекиси водорода. Об этом врач рассказал на радио Sputnik.

Основа домашнего антисептика - этиловый или изопропиловый спирт, его должно не менее 65-70%. К нему необходимо добавить обычный глицерин и 3% перекись водорода. Все ингредиенты можно купить в аптеке, магазинах бытовой химии или стройтоваров, а также в интернете.

Смесь на изопропиловом спирте более универсальна, говорит Алексей Водовозов: «После использования антисептика руки в рот желательно не брать. Эта смесь не должна попадать внутрь человека, она предназначена исключительно для наружного потребления».