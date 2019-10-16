«Потеря обоняния - абсолютная ерунда». Главный инфекционист Минздрава рассказала об особенностях нового коронавируса

​Все ресурсы российской инфекционной службы приведены в полную готовность, развернуты более 55 тысяч коек. «Мы готовы к принятию любого количества больных», - заявила главный инфекционист Минздрава, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

- Мы никогда не заражаемся одним вирусом, мы заражаемся облаком вирусом, и вот как они поведут себя в клетке, как иммунитет человека ответит на атаку вируса, это все очень индивидуально, - рассказала сегодня Елена Малинникова на пресс-конференции ТАСС. - Сложностей в разработке вакцины против коронавируса не будет, так как расшифрован геном. Основу вакцины можно будет видоизменять в зависимости от точечных мутаций, которые дальше будут происходить в вирусе. Такая практика применяется при изменении вакцины от гриппа. Первые наблюдения о повторных случаях заражениях, говорят о том, что есть проблема с формированием иммунитета к коронавирусу. Уже известно, что есть два варианта вируса —так называемые S-вариант и L-вариант, которые, возможно, не имеют между собой перекрестного иммунитета. Только когда вирус пройдет через всю популяцию человечества, мы сможем сказать о стойкости иммунитета человека. Сложно рассчитать, насколько долго продлится эпидемия. По примеру Китая, сто дней. Но это только прогнозы. Информация о вирусе меняется каждый день.

По словам Елены Малинниковой, никаких экспресс-тестов на выявление коронавируса не будет. Сдать анализ дома или в аптеке и получить скорый ответ, нельзя. Выявлением Covid-2019 занимаются только специальные лаборатории, в России сейчас их более двух десятков.

Эксперт призывает всех, при малейших признаках недомогания, тут же вызывать на дом врача, а лучшим средство профилактики заболевания называет разобщение, так как инфекция очень хорошо передается от человека к человеку, независимо от климатических условий.

- Коронавирус может протекать в очень легкой форме, без симптомов, может наблюдаться разбитость, слабость, першение в горле, и обязательно - небольшой кашель. Развитие болезни начинается плавно — с нарастанием симптомов. Сейчас кто-то заявил, что одним из симптомов болезни является потеря обоняния. Это абсолютная ерунда.

Вопрос носить ли нет медицинские маски до сих пор остается дискуссионным.

- Вирус маленький и проникнуть через маску он может. Но маска может сыграть решающую роль как обычный механический барьер — как больного от здорового, так и здорового от больного, - говорит Елена Малинникова. - Мы пока не выработали кашлевую гигиену, мы кашляем в ладонь, а надо в локоть.

Профилактических мероприятий, которые проводятся сегодня в России, вполне достаточно, чтобы инфекция не распространялась дальше, считает эксперт, но предупреждает своих коллег -медиков соблюдать элементарные правила безопасности.

- В мире коронавирусом заболели более 3,5 тысяч медицинских работников. Китайские коллеги сделали вывод, что это профессиональные ошибки при использовании средств защиты. Сейчас эти случаи расследуются. В России учения по работе с особо опасными инфекциями проводится ежегодно. Правила надевания-снятия защитных костюмов, правила выявления инфекционных больных разработаны еще в середине прошлого века и до сих пор защищают наших врачей.

Ирина Фигурина

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