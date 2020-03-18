Врачи: Есть случаи, когда заболевают люди, никак не контактировавшие с носителями коронавируса

«Эпидемия показала, что мы вообще не готовы к подобной инфекции. Считайте, что все происходящее сейчас - это учения перед будущей опасностью. Уже за это я благодарен коронавирусу, - заявил на пресс-конференции ТАСС главный врач Городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников.

- Не надо было обладать большим даром прозрения, чтобы предсказать эту инфекцию, - говорит Александр Мясников. - По странной иронии судьбы, в ноябре 2019 года, за две недели до первого заболевшего в Китае, в американском университете был разыгран сценарий будущей эпидемии. Сегодня человечество, образно говоря, сидит на кипящем котле, откуда в любой момент может вырваться инфекция. Эбола, СПИД, птичий грипп. Вирус — это что-то эфемерное, как тень отца Гамлета, его не ущипнуть. Он быстро мутирует. Даже когда мы примерно представляем штамм, и тут, как угадаешь? Иногда эффективность прививки может быть 75%, иногда — всего 10%. Реальных противовирусных лекарств сегодня нет, вакцины разрабатываются, но и они не будут обладать 100-процентной эффективностью. Уже очевидно, что работает только изоляция городов, как и тысячу лет назад.

По словам врачей, заниматься каждое утро дыхательной гимнастикой, пить горячую воду маленькими глотками и горстями принимать аскорбинку, думая, что таким образом можно уберечься от коронавируса, смешно и глупо. Так же нет никакого смысла в опылении улиц, как это делается сейчас в некоторых районах Москвы.

- Если нет иммунитета, то ты под угрозой, - говорит Александр Мясников. - Один будет есть с пола, но благодаря отличному иммунитету, не заболеет. Другой будет до скрипа мыть руки и ходить в маске, но обязательно заболеет. Каждые лишние 10 килограммов повышают риски заразиться. То же касается любителей жареной картошки и пельменей, любителей поваляться на диване. Для иммунитета очень важно позитивно мыслить. Заниматься спортом, закаляться и не думать о плохом.

В России зарегистрированы единицы, инфицированные коронавирусом. Индивидуальный риск заразиться минимальный, считают врачи. Но давать какие-то определенные прогнозы никто не берется.

- По сути, это ОРЗ, не самая заразная болезнь, не самая высокая смертность. От вирусных болезней умирает миллионы людей в год. 200 тысяч заболевших коронавирусом, 8 тысяч смертей - эту эпидемию можно было вообще не заметить. Как сейчас «не замечают» коронавирус в Индии, Бангладеш или в Африке, - считает Александр Мясников.

- Лихорадка Эбола в свое время потрясла мир, - говорит сотрудник кафедры инфекционных болезней РУДН Светлана Попова. - В 2014 году одновременно заболели 28 с половиной тысяч человек, 11 тысяч погибли. За последние два года было зафиксировано 2400 случаев инфицирования лихорадкой Эбола. В Россию Эболу не завозили, хотя нас много раз ею пугали. Каждая инфекционная болезнь имеет свои стадии — инкубационный, нарастание, пик, спад и формирование иммунитета, - Сейчас в ситуации с коронавирусом мы находимся в самом начале. У нас есть тревожные случаи, когда заболевают люди, никак не контактировавшие с носителями вируса. А это значит, что вирус совершенно непредсказуем.

© Доктор Питер