Врачи Центра им. Алмазова назвали способ защиты от коронавируса

Достаточный и качественный сон защитит от развития многих инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Об этом рассказали специалисты НМИЦ им. Алмазова, отметив, что ночной сон – один из главных участников в процессе формирования иммунитета человека.

По словам Евгения Шляхто, генерального директора НМИЦ им. Алмазова, до сих пор нет единого мнения о том, зачем человеку нужен сон. Тем более, что именно во время сна в древние времена человек становился особенно уязвимым для многих опасностей — со стороны животных или своих же сородичей.

- Сон — одна из самых интересных и увлекательных тем с точки зрения философии, медицины, социологии. Есть разные теории, зачем человеку нужен сон. Например, что во время сна мозг перенастраивается, отдыхает. Мне нравится последняя, химическая теория сна. По ней считается, что во время сна удаляются все метаболиты, накопившиеся в мозге. Это позволяет нам избегать многих болезней, в том числе Альцгеймера, - сказал Евгений Шляхто на открытии интерактивной выставки «Про сон» в Музее здоровья на Моховой улице. - Я уже не говорю о том, что за 2-3 бессонные ночи происходит мощнейшее угнетение иммунной системы, в результате чего человек становится подвержен многим инфекционным заболеваниям. Поэтому надо спать, чтобы быть здоровым и жить долго.

Доцент кафедры кардиологии НМИЦ им. Алмазова, старший научный сотрудник группы сомнологии Людмила Коростовцева рассказала, что сон – один из главных участников в процессе формирования иммунитета, в том числе против заражения Covid-2019.

- Во время ночного сна, особенно в первой половине ночи, когда превалирует медленно-волновой сон, в организме синтезируется множество факторов, отвечающих за иммунную защиту. Это как противобактериальный, так и противовирусный иммунитет. Исследования даже показали, что у человека, хорошо спавшего после вакцинации был более выраженный иммунный ответ, чем у того, кто в ночь после прививки спал плохо и мало. Поэтому в сегодняшней ситуации надо заботиться о том, чтобы сон был хорошим и достаточным. Это может стать важным фактором защиты против всех вирусов, которые нас окружают.

Читайте также: В комздраве Петербурга рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Для каждого возраста своя норма сна. Считается, что подросткам 14-17 лет надо спать по 8-10 часов, взрослым 7-9 часов, а пожилым нужно 7-8. Но, как рассказали специалисты, многое зависит от индивидуальных особенностей человека – кому-то достаточно 6 часов, а кому-то и 9 будет мало. Поэтому не стоит фанатично стремиться к усредненной норме, главное, после сна чувствовать себя отдохнувшим и бодрым.

Для улучшения качества ночного сна сомнологи Центра им. Алмазова советуют ложиться спать и вставать всегда в одно и то же время, независимо от праздников и выходных, а также выработать у себя рефлекс «кровать-сон». Это значит, что кровать должна всегда ассоциироваться только со сном или интимной жизнью, а не с чтением книг, просмотром ТВ или работой за ноутбуком. При трудностях с засыпанием или ночных пробуждениях тоже лучше долго не лежать под одеялом, безнадежно пытаясь заснуть.

- Норма засыпания должна быть не более часа, - говорит Юрий Свиряев, руководитель сомнологической лаборатории Центра им. Алмазова. - Если не удается долго заснуть, встаньте и займитесь делами, пока не почувствуете желания упасть в сон.

Интерактивная выставка «Про сон» продлится в Музее здоровья (Моховая улица, 17) до 30 апреля. На ней горожанам покажут различные гаджеты для здорового сна, расскажут о колыбельных, а по выходным в музее пройдут лекции сомнологов НМИЦ им. Алмазова (расписание можно посмотреть на сайте музея).

© Доктор Питер