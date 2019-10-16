Офисные работники считают новости о коронавирусе массовой истерией

Аналитики решили выяснить, как в российских компаниях реагируют на новости о распространении коронавируса. Оказалось, что 65% респондентов считают, что этой теме уделяется чересчур много внимания, однако многие все же принимают профилактические меры. 46% респондентов и вовсе назвали происходящее массовой истерией.

Аналитики международной компании Kelly Services опросили около полутора тысячи работников о ситуации, которая разворачивается вокруг коронавируса. Специалисты хотели понять, что сейчас происходит в компаниях: боятся ли сотрудники коронавируса, что делает руководство и как Covid-2019 может повлиять на экономические показатели.

Около 65% респондентов уверены, что внимание к распространению коронавируса слишком преувеличено. При этом, большая часть работодателей готово принимать меры профилактики. Примерно пятая часть отечественных компаний заметили негативное влияние новостей о коронавирусе на бизнес. 42% ждут ухудшений в ближайшее время, а 35% уверены, что на них это никак не отразится.

Как работодатели заботятся о здоровье сотрудников? 34% респондентов сообщили, что никаких изменений режима или порядка работы, связанных с коронавирусом, не произошло. 56% респондентов получили электронную рассылку с рекомендациями по профилактике, 40% запретили вылеты в зоны распространения вируса. Некоторым выдавали средства защиты - маски и антисептики. Причем, заботились о здоровье работников чаще в крупных компаниях. 42% руководителей среднего и высшего звена готовы разрешить сотрудникам работать из дома.

37% опрошенных считают, что этих мер недостаточно. По мнению 28% опрошенных, необходимо ввести регулярные медицинские осмотры, а 46% сравнили происходящее с массовой истерией. Они уверены, что нужно просто продолжать работать дальше.

© Доктор Питер