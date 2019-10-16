В Петербурге ученики полусотни классов не будут неделю ходить в школу

В петербургских школах приостановили занятия в 55 классах. Ученики ушли на карантин по ОРВИ и гриппу. Неделю назад карантинных классов было под сотню.

Число заболевших ОРВИ и гриппом школьников пошло на спад. На этой неделе ученики 55 классов в 33 школах сидят по домам из-за карантина, сообщили в комитете по образованию. Полностью закрытых из ОРВИ учебных заведений сегодня нет. Напомним, неделей ранее приостанавливали занятия 92 школьных класса. Также на этой неделе карантин введен в 22 группах 18 детских садов, на прошлой неделе было 14 групп.

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Напомним, недельный карантин по гриппу и ОРВИ вводится, когда в детском коллективе число заболевших превышает 20%. С 17 февраля в Петербурге по постановлению главного санитарного врача усилены меры по профилактике гриппа и ОРВИ - иначе говоря, о начале эпидемии. В частности, постановление главы Роспотребнадзора предписывает ограничить плановую госпитализацию и допуск родственников к пациентам, проходящиим лечение в больницах.

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