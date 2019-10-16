Врач рассказал, кому лучше не увлекаться блинами на Масленицу

Несмотря на празднование Масленицы, не стоит увлекаться блинами, говорят медики. Особенно осторожными должны быть россияне, страдающие ожирением, диабетом второго типа, жировой болезнью печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.

На масленичной неделе можно можно позволить себе съесть побольше блинов. Чтобы это не вызвало неприятных последствий, нужно знать меру и не забывать про спорт. Об этом рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.

“Общий совет на масленичную неделю – не надо каждый день объедаться блинами, особенно если потом кто-то будет поститься, эти перепады качества и количества потребляемой пищи очень вредны… Можно съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью", — цитируют врача РИА Новости.

Алексей Буеверов напомнил, что в блинах много калорий, поэтому их лучше употреблять в первой половине дня. Кроме того, если вы налегаете на блины, то нужно сократить потребление других калорийных продуктов и добавить в рацион побольше овощей и фруктов.

Блинами лучше не увлекаться россиянам с ожирением, диабетом второго типа, жировой болезнью печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.