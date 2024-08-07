Женщине из-за рака должны были полностью удалить желудок, но в НМИЦ радиологии нашли выход

65-летняя Елена несколько месяцев назад начала ощущать, что пища как будто застревает где-то в районе желудка. Это ощущение вызывало серьезный дискомфорт. Женщина обратилась к гастроэнтерологу, врач назначил необходимые обследования, которые показали: у пациентки аденокарцинома верхнего отдела желудка с вовлечением пищевода. Это агрессивный вид рака, который чаще всего выявляют на поздних стадиях.