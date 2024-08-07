Женщине из-за рака должны были полностью удалить желудок, но в НМИЦ радиологии нашли выход

65-летняя Елена несколько месяцев назад начала ощущать, что пища как будто застревает где-то в районе желудка. Это ощущение вызывало серьезный дискомфорт. Женщина обратилась к гастроэнтерологу, врач назначил необходимые обследования, которые показали: у пациентки аденокарцинома верхнего отдела желудка с вовлечением пищевода. Это агрессивный вид рака, который чаще всего выявляют на поздних стадиях.
Чтобы спасти человека с аденокарциономой, чаще всего онкологи предлагают полное или частичное удаление желудка. Оставшуюся часть органа соединяют с пищеводом.
Именно такое лечение Елене порекомендовали во многих онкологических центрах. Однако женщина продолжала искать врачей, которые бы нашли другой метод.
Вскоре Елена обратилась за помощью в Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена — филиал НМИЦ радиологии Минздрава России.
Врачи объяснили женщине, что после сложных операций на желудке, которые ей предлагали ранее, около 90% людей страдают от постоянной изжоги.
Онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник торакоабдоминального отделения МНИОИ им. Герцена
«Удалению подлежит и естественный анатомический клапан, который находится между желудком и пищеводом. После этого соляная кислота из желудка свободно попадает в пищевод, вызывая постоянную изжогу. Все это приводит к воспалению и, как следствие, повышает вероятность развития необратимого злокачественного процесса уже в пищеводе», —
Врачи НМИЦ радиологии предложили Елене совершенно новый хирургический подход — удаление проксимальной части желудка, пораженного опухолевым процессом. Во время вмешательства часть органа соединяется с пищеводом с помощью вставки участка тонкого кишечника. Благодаря такому методу заброс кислоты и желчи из культи желудка в пищевод практически не происходит.
Операцию врачи сделали лапароскопически, через маленькие проколы в животе. На весь процесс у них ушло 3,5 часа.
«Кроме того, в ходе реконструкции мы создали два направления для продвижения пищи по пищеварительному тракту. Часть будет проходить через желудок и далее по своему анатомическому пути в двенадцатиперстную кишку, а другая, минуя желудок, будет направляться в тонкий кишечник», — пояснил Нуриддин Абдулхакимов.
Подобные операции считаются одними из самых технически сложных в торакоабдоминальной хирургии. В России их делают лишь в единичных клиниках экспертного уровня.
Благодаря тому, что операция лапароскопическая, без больших разрезов, человек быстрее восстанавливается, а в будущем у него меньше ограничений и вероятности возможных осложнений.