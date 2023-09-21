Женщина прожила «как монах» 48 часов и избавилась от трех разрушающих психику привычек

Меган Зауэр — современная женщина, она постоянно общается с людьми, смотрит видеоролики, слушает музыку, много работает и практически не выпускает телефон из рук. Сейчас таким ритмом жизни никого не удивишь, мы все привыкли к социальным сетям и регулярным встречам. Но что будет, если остановиться хотя бы на пару дней?
Меган решила попробовать выключиться из ежедневного потока информации и научиться слышать себя. Она вдохновилась курсом, который ведет преподаватель Пенсильванского университета Джастин Макдэниел. Его студенты соблюдают кодекс молчания, не пользуются гаджетами и ограничивают расходы, а еще соблюдают целомудрие в течение месяца и ведут дневники.
«Этот эксперимент казался мне устрашающим. Все тесты показывают, что я почти стопроцентный экстраверт. Мне сложно представить жизнь без ноутбука и телефона. Я постоянно жажду связи. Когда я чувствую себя дискомфортно, то начинаю разговор или отвлекаюсь на социальные сети и подкасты», —
Однако женщина решилась на необычный опыт. Правда, отказалась от средств связи всего на 48 часов. Но даже это привело к результату: Меган избавилась от трех разрушающих привычек.
Привычка проверять телефон
Меган сразу отключила телефон и убрала его в ящик стола в другой комнате. Сначала было сложно, но уже через 30 секунд навязчивая идея проверять социальные сети начала ее отпускать. В этот же вечер женщина прочитала 200 страниц книги, хотя такое количество она обычно осиливает за три недели, потому что постоянно отвлекается на телефон.
«На следующее утро я начала свой рабочий день, используя предварительно распечатанные тексты исследований и интервью, чтобы написать от руки статью объемом в 500 слов. Оказалось, что мне хватило всего 40 минут для написания черновика», — говорит Меган.
Женщина заметила, что ее память стала острее. Если раньше каждую мысль она записывала в заметки на телефоне, то теперь такая возможность пропала. Оказалось, что мозг прекрасно обрабатывает и усваивает информацию без помощников: идеи «лампочками» напоминали о себе.
Меган вдохновилась своим опытом, поэтому после истечения 48 часов решила установить лимит на социальные сети, теперь она могла зависать там не больше часа в день. Через три недели она с уверенностью могла сказать, что не испытывала привязанности к телефону.
Привычка отвлекаться на видеоролики и музыку
«Когда я начинаю беспокоиться, то мыслей становится все больше, они постоянно крутятся в голове. Я чувствую себя подавленной, потому что буквально думаю о пяти или шести вещах одновременно», — говорит Меган.
Женщина решила при первой же возможности не отвлекаться на милые видео с животными или любимые песни. Оказалось, что без телевидения, музыки и подкастов она чувствовала себя даже лучше, чем без социальных сетей.
Как только она вернулась в привычный «онлайн-мир», то мозг снова стал подкидывать тревожные мысли. Но стоило Меган выключить телевизор, снять наушники и отправиться на прогулку без телефона, как она успокаивалась.
Привычка обсуждать все проблемы и эмоции с другими людьми
Меган признается, что постоянно обращается за советом к близким.
«Стоит ли покупать новую сумочку? Имеет ли смысл писать бывшему парню? Я уже знаю ответы, но все равно прошу других высказаться», — говорит женщина.
Но дополнительные советы могут навредить. Человек все больше и больше сомневается, подсказанные мысли крутятся в голове. Просьба о помощи часто важна, но нам не всегда нужны другие люди, чтобы говорить нам, что чувствовать.
«Вы должны научиться скучать. Ощутите свои эмоции: гнев, беспокойство, печаль. Но не обсуждайте их постоянно с друзьями и не гоните их», — говорит автор «метода монаха» Джастин Макдэниел.
Когда Меган работала, занималась своими делами, неприятные мысли все равно приходили. Но они были уже не так болезненны, а расстаться с ними стало гораздо проще. Женщина смогла отследить все свои «мысленные шаги», она поняла, в какой момент начинала беспокоиться.
«Во время таких прогулок я думаю о том, что Макдэниел сказал мне ранее о даосской концепции воды: „Если вы бросите грязь в воду и просто подождете, грязь осядет на дне, а вода останется прозрачной“. И это действительно так», — заключила Меган.