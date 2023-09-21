Женщина прожила «как монах» 48 часов и избавилась от трех разрушающих психику привычек

Меган сразу отключила телефон и убрала его в ящик стола в другой комнате. Сначала было сложно, но уже через 30 секунд навязчивая идея проверять социальные сети начала ее отпускать. В этот же вечер женщина прочитала 200 страниц книги, хотя такое количество она обычно осиливает за три недели, потому что постоянно отвлекается на телефон.