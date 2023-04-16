Безусловно, многие действительно вымещают негативные эмоции и усталость именно в Интернете. Однако если вы часто задавались вопросом, почему в комментариях все такие агрессивные, ответ на него может вас удивить. Вполне возможно, что дело не в том, что пишут другие пользователи, а в вашем восприятии.