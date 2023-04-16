В наши дни бывает страшно посмотреть в раздел комментариев в соцсетях. Казалось бы, люди обсуждали фотографию смешного кота и вот уже начали оскорблять и унижать друг друга.
Безусловно, многие действительно вымещают негативные эмоции и усталость именно в Интернете. Однако если вы часто задавались вопросом, почему в комментариях все такие агрессивные, ответ на него может вас удивить. Вполне возможно, что дело не в том, что пишут другие пользователи, а в вашем восприятии.
Ученые из Северо-Западного университета в США
Для анализа ученые использовали машинное обучение, чтобы идентифицировать пользователей, писавших в Twitter об американской политике. Исследователи нашли авторов комментариев и попросили их в течение 15 минут после публикации своего твита оценить свое эмоциональное состояние.
После этого исследователи продемонстрировали эти же твиты 650 другим пользователям и попросили уже их оценить, в каком настроении был комментатор. В итоге выяснилось: негативные эмоции казались людям со стороны куда более выраженными, чем подразумевал автор. Интересно, что определить, испытывает ли человек радость и в какой степени, у участников эксперимента получалось точнее.
Отчасти такой результат можно было бы связать со склонностью многих людей говорить, что они были возмущены меньше, чем это было на самом деле. Возмущение — не самая одобряемая в обществе эмоция. Многие еще и считают подобные чувства слабостью. Поэтому есть вероятность, что авторы твитов занижали степень своей эмоциональности.
Однако есть смежные исследования, которые также доказывают: люди склонны «раздувать» негатив. Поэтому и негативная новостная лента вызывает яркие эмоции. Причем больше всего этот эффект был заметен у тех, кто любил проводить время в соцсетях и читать посты о политике.
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