Забудьте к ним дорогу: врач перечислила 3 признака гастроэнтеролога, который вам точно не поможет

«Нередко сталкиваюсь с ситуациями, когда пациент планомерно и послушно делает гастро- или колоноскопию каждый год, но никаких значимых изменений на них как не было, так и нет. При этом, если он спрашивает у врача, с какой целью делать исследование так часто, получает ответ „Потому что надо“, без какого-либо адекватного объяснения цели», — комментирует Мария Лопатина.