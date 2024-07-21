За такие ошибки ждет расплата: топ-5 самых вредных поз за рулем назвал врач

Это положение люди часто выбирают неосознанно и в основном потому, что у них уже есть асимметрия спины, причина которой — старые травмы, перенесенные операции. Полученный и не вылеченный однажды подвывих стопы с помощью соединительных тканей как бы тянет на себя левую или правую часть тела. На одну из них мы и стремимся опереться, садясь в автомобиль. Так ехать удобнее, но ни в коем случае не полезнее. Неприятный финал регулярного использования такого положения — формирование или обострение грыж дисков и еще больший перекос тела в одну сторону.