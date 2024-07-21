За такие ошибки ждет расплата: топ-5 самых вредных поз за рулем назвал врач

Вспомните, как вы сидите в автомобиле? Кто-то сгибается и еле выглядывает из-за руля, другой вытягивается как струна, третий лежит на откинутом кресле. Так или иначе, многие позы, которые мы занимаем при вождении, не совсем корректные и могут навредить нашему здоровью. Топ-5 самых опасных положений водителей разбираем вместе с остеопатом, руководителем клиники остеопатии Дмитрием Симкиным.
1. Спинка откинута назад, лопатки ее не касаются, поясница согнута
Это наиболее популярное положение за рулем, в котором сидят автомобилисты. Такая скрюченная поза дает нагрузку на внутренние органы и переднюю часть межпозвоночных дисков. Среди наиболее неприятных результатов — формирование грыж дисков, а также варикозного расширения вен малого таза и ног. Последнее вызвано нарушением венозного оттока, спровоцированного как раз давлением на диафрагму, тазовое дно и внутренние органы.
2. Кресло слишком низко, водитель выглядывает из-за руля
Чтобы хоть что-то видеть на дороге, водителю приходится запрокидывать голову, приподнимать подбородок и вытягивать шею. Кстати, чаще это поза характерна для женщин. Например, в семье один автомобиль, а высота кресла настроена под рост мужа.
Садясь за руль, представительницы прекрасного пола не меняют высоту сидения, несмотря на то что их рост значительно ниже. Со стороны это выглядит комично: одни глаза из-за руля торчат. На деле такое положение может обернуться формированием остеохондроза и грыж дисков шейного отдела позвоночника, а также головными болями напряжения.
3. Положение «лежа»
Из интересных наблюдений: такую позицию чаще выбирают обладатели автомобилей с заниженной подвеской. Они буквально лежат на опущенных креслах, при этом наблюдают за дорожной ситуацией, вытягивая шею вперед и оставляя ее на весу, без опоры. Последствия все те же: формирование или обострение грыж дисков шейного отдела позвоночника. В таком положении можно находиться при наличии регулировки излома верхней части спинки, при условии ее правильной настройки.
4. С опорой на левую или правую сторону
Это положение люди часто выбирают неосознанно и в основном потому, что у них уже есть асимметрия спины, причина которой — старые травмы, перенесенные операции. Полученный и не вылеченный однажды подвывих стопы с помощью соединительных тканей как бы тянет на себя левую или правую часть тела. На одну из них мы и стремимся опереться, садясь в автомобиль. Так ехать удобнее, но ни в коем случае не полезнее. Неприятный финал регулярного использования такого положения — формирование или обострение грыж дисков и еще больший перекос тела в одну сторону.
5. Кресло низко, спинка поднята практически вертикально
Может показаться, что такое положение кресла способствует удержанию ровной и прямой спины. На самом деле эта позиция крайне вредна для нашего тела. Спинка, поднятая в вертикальное положение, и низкая посадка создают прямой или даже острый угол между бедрами и спиной, что способствует формированию огромного напряжения в области поясницы. Диски поясничного отдела зажаты, перегружены. В результате вы можете почувствовать боль в спине. Кроме того, это идеальные условия для дальнейшего формирования остеохондроза, а также протрузий и грыж позвоночника.
Как сидеть за рулем правильно
Первое и главное: вся спина, в том числе лопатки, должны быть прижаты к спинке сиденья, при этом сама спинка наклонена по отношению к вертикали под углом 95-110 градусов в зависимости от высоты расположения сиденья, то есть умеренно откинута назад.
Идеально, чтобы спинка кресла повторяла наши физиологические изгибы. Кресла большинства современных машин оборудованы небольшой подушечкой, которая повторяет поясничный изгиб. Если такой подушечки изначально нет, можно закрепить на спинке специальный валик, который будет поддерживать поясницу, предотвращая ее напряжение и деформацию дисков.
Подголовник находится на уровне затылка, но не касается его. Для хорошего обзора дорожной ситуации вам не приходится опускать голову вниз или, наоборот, запрокидывать.
При правильной посадке колени должны быть немного выше бедер, ноги согнуты под углом 95-120 градусов, а сиденье — параллельно бедрам.
«Неправильное обустройство места, за которым вы проводите много времени, — это и автомобиль, и рабочее пространство дома, в офисе — часто приводит к проблемам с шеей и спиной. Попробуйте исправить ситуацию и настроить пространство под себя. Со временем боль и дискомфорт должны уйти. Если этого не произошло, лучше обратиться к специалисту, например к остеопату. Врач не только найдет причину напряжения и дисбаланса в теле и займется его устранением, но и даст рекомендации, которые помогут сделать ваше пребывание в автомобиле комфортным», — резюмирует врач.