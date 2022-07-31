Юрист рассказал, как людей загоняют в кредитную кабалу, приглашая на бесплатные обследования

Вы прошли бесплатную процедуру, но вас просят заплатить

Предположим, человек поверил и прошел обследование, но ему предлагают заплатить или взять кредит на последующие услуги, которые стоит дорого, поэтому нужен кредит. Такое возможно в нормальных частных клиниках. Это маркетинговый ход, который в последнее время применяется все чаще. Стоит внимательно читать все документы, предлагаемые вам на подпись, даже если говорят, что это стандартный договор, и его можно не читать. Особенно если так говорят!

Сейчас все кредитные договоры содержат крупный текст с указанием полной стоимости кредита, и уже будет невозможно не понять, что это кредитный договор. Стоит оценить свои финансовые возможности и взять паузу на обдумывание предложения. Не нужно поддаваться на фразы о том, что это предложение самое лучшее и оно только сейчас действительно! Стоит изучить предложения по аналогичным услугам в других клиниках, дисконтные программы лояльности, которые используют многие крупные клиники.