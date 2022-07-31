Юрист рассказал, как людей загоняют в кредитную кабалу, приглашая на бесплатные обследования

Подобная ситуация знакома многим людям. Навязчивые звонки с приглашениями на бесплатный осмотр врача, гигиеническую процедуру или УЗИ, косметические услуги поступают с завидной регулярностью. Обычный человек, не имеющий медицинского или юридического образования, может растеряться, и в итоге уходит из клиники с оформленным кредитом и навязанными, порой совершенно не нужными ему услугами. «Доктор Питер» поговорил об этом с Дмитрием Кашка, врачом анестезиологом-реаниматологом, медицинским юристом.
Врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву, профессиональный медиатор, переговорщик.tenchat.ru/Dmitry_Kashka
А вдруг это вообще не клиника?
Когда вам звонят и приглашают на бесплатную процедуру в клинику, совершенно не факт, что это вообще медицинское учреждение. Поэтому нужно знать некоторые правила, прежде чем вообще отправляться на обещанную вам процедуру. Схема проста:
Уточните у звонившего точное название клиники, а затем, положив трубку, посетите сайт данной организации и оцените, какая информация там размещена. Если сайт отсутствует, или на нем нет обязательных сведений вроде лицензии и регистрационных данных, то это уже повод задуматься, а стоит ли тратить свое время на поход в сомнительное учреждение.
На сайте любой клиники, оказывающей медицинские услуги, в обязательном порядке должна быть размещена политика обработки персональных данных, лицензия на право оказания медицинских услуг с указанием их перечня и прайс-лист с актуальными ценами (в рублях).
По закону у любой медицинской клиники, которая осуществляет свою деятельность по диагностике, лечению или профилактике различных патологий, должен быть сайт, оформленный строго в соответствии с законом —
Вы пошли на процедуру: на входе в клинику
При входе в клинику обращайте внимание на расположение, внешний вид и определенные нюансы. Не должно создаваться впечатления, что это наспех снятый офис, где из оборудования всего два стола, кушетка и шкаф, пара стульев. Смотрите на табличку с названием клиники, графиком работы, наименованием юридического лица (ООО или ИП).
На видном месте должны быть стенды с копиями лицензий, информацией о контролирующих организациях, перечне услуг — по ОМС и платных. Также должна быть информация о врачах и их образовании, дополнительные документы.
Вы прошли бесплатную процедуру, но вас просят заплатить
Предположим, человек поверил и прошел обследование, но ему предлагают заплатить или взять кредит на последующие услуги, которые стоит дорого, поэтому нужен кредит. Такое возможно в нормальных частных клиниках. Это маркетинговый ход, который в последнее время применяется все чаще. Стоит внимательно читать все документы, предлагаемые вам на подпись, даже если говорят, что это стандартный договор, и его можно не читать. Особенно если так говорят!
Сейчас все кредитные договоры содержат крупный текст с указанием полной стоимости кредита, и уже будет невозможно не понять, что это кредитный договор. Стоит оценить свои финансовые возможности и взять паузу на обдумывание предложения. Не нужно поддаваться на фразы о том, что это предложение самое лучшее и оно только сейчас действительно! Стоит изучить предложения по аналогичным услугам в других клиниках, дисконтные программы лояльности, которые используют многие крупные клиники.
Если другие услуги не нужны
В подобных рекламных акциях всегда возникает вопрос — как отказаться от навязывания услуг уже после приема, если требуют оплатить что-то, а обещали изначально бесплатную услугу или процедуру?
Пункт 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей запрещает обязательно навязывать приобретение курса лечения, различных БАДов или других консультаций, если вы прошли бесплатную рекламную процедуру.
Соответственно стоит прямо сказать, что данная услуга вас не интересует! Когда вы слышите о какой-то бесплатной услуге или процедуре, необходимо понимать, что за этим обязательно последует предложение других платных услуг. Это маркетинговый ход, который позволяет клинике продать больше услуг, но вы совершенно не обязаны приобретать их! И требовать вас оплатить какую-либо услугу могут, только если вы подписали договор об оказании этой услуги, либо согласились на включение услуги путем подписания дополнительного соглашения в уже действующий договор на оказание платных услуг.
Повелись на уговоры, оформили кредит
Если клиника навязала услуги, можно ли от них отказаться, если договор уже заключен? Например, вы пришли домой, посоветовались в другой клинике, нашли дешевле? Как это сделать правильно?
Существует «период охлаждения», в течение которого пациент, увлеченный перспективой поправить свое здоровье с большими скидками, оформил кредит для оплаты лечения, однако впоследствии, вернувшись домой и все спокойно обдумав, понял, что совершил ошибку. Сегодня право отказаться от займа законодательно закреплено в ст. 11 Закона о потребительском кредите.
По закону заемщик вправе отказаться от договора потребительского кредита как до истечения установленного срока его предоставления, так и в течение 14 дней с даты получения потребительского кредита. В случае целевого кредитного договора этот срок составляет 30 дней.
Также можно составить жалобу по факту понуждения потребителя к приобретению дополнительных товаров и услуг (если вам навязали кредит) в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Советы, как поступать в случае подобных звонков
Всегда стоит вспоминать фразу: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Если вам что-то предлагают бесплатно, вам все равно придется за это заплатить, только форма оплаты бывает разная.
Возможно, вы заплатите своим временем, потраченным на проезд и выслушивание рекламных предложений, которые обязательно последуют. Или это будет ожидание бесплатной услуги в очереди. Хуже всего, если вы заплатите здоровьем за низкое качество оказанных услуг, польстившись на их низкую стоимость.
Поэтому, прежде чем соглашаться на предложение бесплатной услуги, подумайте, нужна ли вам она? Может быть, будет дешевле не пользоваться этой «бесплатной» услугой?
Не лишним бывает спросить «второе мнение врача», прежде чем приобретать дорогостоящие услуги, ознакомиться с Перечнем услуг, которые положены по ОМС (возможно некоторые вполне можно получить за счет ОМС в этой же клинике).