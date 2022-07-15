Исследователи Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне предложили лечить самую распространенную форму деменции у пожилых — болезнь Альцгеймера — с помощью переливания крови.
«Убедительные данные свидетельствуют о том, что неправильная укладка, агрегация (объединение) и отложение в мозге бета-амилоида (Aβ) играют главную роль в развитии заболевания. Таким образом, предотвращение и удаление неправильно свернутых белковых агрегатов считается многообещающей стратегией лечения болезни Альцгеймера», — считают авторы работы, результаты которой
Свою теорию ученые проверяли на мышах. И обнаружили, что после полной замены крови у больных животных на здоровую развитие церебральных амилоидных бляшек уменьшилось на 40–80 процентов. Как отмечают исследователи, у подопытных это привело также к улучшению пространственной памяти.
Ученые признали, что пока точно неизвестно, почему переливание крови оказывает такой эффект на патологические белки и улучшает память. Однако, по их мнению, мишень для лечения болезни Альцгеймера может находиться в периферическом кровотоке, что позволит разработать новый способ борьбы со слабоумием.
Кто рискует — укажут два показателя крови
Ранее ученые Медицинской школы Бостонского университета (США) выяснили, что низкий уровень «хорошего» холестерина и высокий уровень сахара в крови в среднем возрасте могут быть связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в старости. К такому выводу они пришли, проанализировав результаты многолетнего исследования с участием около 5 тысяч человек.
По словам авторов этой работы, тщательный контроль уровня холестерина и глюкозы, начиная с раннего взросления, может снизить риск развития болезни Альцгеймера в будущем.
В другом исследовании американских ученых были обнаружены новые доказательства того, что цикл сна тесно связан с болезнью Альцгеймера. Так, оказалось, что клетки, которые помогают поддерживать здоровье мозга и предотвращают болезнь Альцгеймера, тоже следуют циркадному ритму, который у людей регулирует цикл бодрствования и сна.
В апреле этого года отечественная фармкомпания сообщила о создании препарата от неизлечимой на сегодня болезни Альцгеймера — он поможет остановить развитие болезни, а в некоторых случаях и улучшить состояние больного. По словам разработчиков, его инновационность в том, что в одной лекарственной форме объединены две молекулы, дополняющие действие друг друга.