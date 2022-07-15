Кто рискует — укажут два показателя крови

Ранее ученые Медицинской школы Бостонского университета (США) выяснили, что низкий уровень «хорошего» холестерина и высокий уровень сахара в крови в среднем возрасте могут быть связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в старости. К такому выводу они пришли, проанализировав результаты многолетнего исследования с участием около 5 тысяч человек.

По словам авторов этой работы, тщательный контроль уровня холестерина и глюкозы, начиная с раннего взросления, может снизить риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

В другом исследовании американских ученых были обнаружены новые доказательства того, что цикл сна тесно связан с болезнью Альцгеймера. Так, оказалось, что клетки, которые помогают поддерживать здоровье мозга и предотвращают болезнь Альцгеймера, тоже следуют циркадному ритму, который у людей регулирует цикл бодрствования и сна.

В апреле этого года отечественная фармкомпания сообщила о создании препарата от неизлечимой на сегодня болезни Альцгеймера — он поможет остановить развитие болезни, а в некоторых случаях и улучшить состояние больного. По словам разработчиков, его инновационность в том, что в одной лекарственной форме объединены две молекулы, дополняющие действие друг друга.