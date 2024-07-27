Врач Симкин назвал 6 явных признаков, что у вас есть грыжа поясницы

Грыжа, как правило, не образуется на пустом месте. К ее появлению приводит перегруженный или асимметричный межпозвоночный диск, ядро которого также смещено назад. Часто причиной его смещения являются старые травмы. И это необязательно повреждение спины. Травмировать можно любую часть тела. А негативную роль в этой ситуации сыграют соединительные ткани, которые будут создавать натяжение в травмированную область и перекос тела. Перекос, в свою очередь, может создать повышенную нагрузку на одну или другую сторону дисков поясничного отдела позвоночника и их смещение в сторону с образованием протрузии или грыжи.