Врач Симкин назвал 6 явных признаков, что у вас есть грыжа поясницы

На поясничный отдел позвоночника ложатся, пожалуй, наиболее сильные нагрузки. Поэтому грыжа именно в этой области — частый гость. Ее причинами могут стать подъем тяжестей, старые травмы, заболевания позвоночника или чрезмерные занятия спортом.
При этом проявляться грыжа поясницы может по-разному. О самых ярких симптомах рассказал врач-остеопат c 30-летним стажем, руководитель собственной клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
1. Прострелы в ногу
Один из наиболее говорящих признаков — прострелы в ногу или область таза при наклонах. Такие ощущения могут появляться и при небольшом прогибе спины — например, когда мы лежим на животе. Болезненные ощущения обладатели грыжи периодически испытывают и в положении лежа на спине с прямыми ногами.
2. Боль с онемением
Второй звоночек — боль или онемение в области икр или по всей ноге. Дело в том, что грыжа начинает выпирать и при этом сдавливать нервные корешки. Это нарушает проводимость импульса по нервным волокнам в область конечности. Результат — онемение, боль или покалывание в ноге, которые чаще проявляются по ее боковой поверхности: передней или задней.
3. Дискомфорт при подъеме ноги
Следующий симптом становится очевиден в результате простого теста. Если лежа на спине человек поднимает одну прямую ногу без проблем и ограничений, то подъем второй ноги у пациентов с грыжей может вызывать болевые ощущения, при этом угол подъема будет гораздо меньше. Дискомфорт возникает как раз в той конечности, на стороне которой находится сжатый грыжей нерв.
4. Изменение походки
В результате запущенной грыжи поясницы иногда развивается так называемая шлепающая походка, когда невозможно в достаточном объеме приподнять носок. Нога как бы шлепает, а человек периодически спотыкается. Дефект развивается из-за нарушения иннервации мышц нижней конечности. Грыжа сдавливает нерв, и импульс, который передается из центральной нервной системы к мышце ноги, перестает туда поступать.
5. Перекос на одну сторону
Признаком односторонней грыжи поясницы может быть перекос в теле — когда грудная клетка смещена в сторону относительно таза. Та сторона, с которой таз выступает сильнее, как раз и является стороной расположения грыжи.
6. Сгорбленность
Последний, но при этом не менее распространенный признак — невозможность нормально выпрямиться. В случае двусторонней грыжи человек ходит с небольшим наклоном вперед, а если грыжа односторонняя, то еще и с перекосом в теле.
Болит не всегда
Одним из наиболее говорящих симптомов, что у вас грыжа, действительно является боль спине, однако неприятные ощущения могут быть сосредоточены не только в этой области. Часто я встречаю пациентов, у которых сперва болела поясница, а после массажа или сеанса мануальной терапии начинали неметь, беспокоить ноги (нога) или область таза. При этом боль может быть стреляющей или, наоборот, ноющей.
Что приводит к образованию грыжи
Грыжа, как правило, не образуется на пустом месте. К ее появлению приводит перегруженный или асимметричный межпозвоночный диск, ядро которого также смещено назад. Часто причиной его смещения являются старые травмы. И это необязательно повреждение спины. Травмировать можно любую часть тела. А негативную роль в этой ситуации сыграют соединительные ткани, которые будут создавать натяжение в травмированную область и перекос тела. Перекос, в свою очередь, может создать повышенную нагрузку на одну или другую сторону дисков поясничного отдела позвоночника и их смещение в сторону с образованием протрузии или грыжи.
Спусковым крючком в этой ситуации часто выступает резкое поднятие тяжестей или, например, упражнение с прогибом спины в фитнес-клубе. Эта нагрузка накладывается на и так перегруженный, сдавленный диск и приводит к его выпячиванию.
Впрочем, иногда для перехода протрузии в грыжу (когда небольшое выпячивание позвоночного диска переходит в большое и при этом рвется фиброзное кольцо) достаточно одного небольшого действия. Например, наклона, чтобы завязать шнурки.
Кто лечит грыжи поясницы
Ситуаций, когда грыжа «рассосалась» сама, очень мало, особенно если диск сжат и деформирован за счет перекоса таза или поясницы. Поэтому в запущенных случаях самым быстрым способом избавиться от нее является операция, которую проводят нейрохирурги.
Острую симптоматику заболевания помогают снять неврологи. А вот устранить причину появления грыжи и сделать так, чтобы она уменьшилась и не появилась вновь, поможет врач-остеопат. А для закрепления эффекта лечения он назначит лечебную гимнастику и научит, как правильно сидеть в машине и за компьютером.