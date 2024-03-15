Маленькая грыжа у женщины за 3 года выросла в «зубастую» опухоль величиной с арбуз

Женщина обратилась в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с жалобами на большое грыжевое выпячивание. Выяснилось, что грыжу она заметила еще три года назад, но тогда та была маленькой и не беспокоила, пока за это время не достигла в диаметре 30 сантиметров, что наконец и подвигло даму обратиться за помощью.