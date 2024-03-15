Маленькая грыжа у женщины за 3 года выросла в «зубастую» опухоль величиной с арбуз

Женщина обратилась в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с жалобами на большое грыжевое выпячивание. Выяснилось, что грыжу она заметила еще три года назад, но тогда та была маленькой и не беспокоила, пока за это время не достигла в диаметре 30 сантиметров, что наконец и подвигло даму обратиться за помощью.
Проведенная компьютерная томография показала: кроме гигантской грыжи у пациентки есть еще опухоль яичника размером с арбуз и весом 10 кг. Но опухоль необычная — тератома.
Чем опасна тератома
Как объяснили в Институте Склифосовского, тератома развивается из клеток эмбриона человека часто еще до его рождения. Она может состоять из разных типов тканей, в том числе костной, и даже содержать зачатки разных органов — например, глаза, части руки или ноги. По словам врачей, существует версия, что тератомы появляются, когда на раннем этапе развития один близнец поглощает другого в утробе матери.
«Тератомы, особенно такие быстрорастущие, опасны тем, что легко становятся злокачественными и дают метастазы. Поэтому провести операцию нужно было как можно быстрее», —
А внутри — зубы
Удаление такой опухоли потребовало от врачей особого мастерства. Во-первых, во время вмешательства был риск, что откроется опасное кровотечение: у опухоли было хорошее кровоснабжение. Во-вторых, ее размеры могли оказаться больше самого разреза, тогда достать ее целиком стало быть проблематично. В итоге операция, которую абдоминальные хирурги проводили вместе с гинекологами, прошла успешно и заняла почти три часа.
Как добавили в Институте Склифосовского, врачи полностью удалили опухоль диаметром 40 сантиметров, а внутри образования нашли сформировавшиеся зубы.
Кстати
В прошлом году в Домодедовскую больницу привезли 60-летнюю женщину с острой болью внизу живота и признаками сильной интоксикации. Выяснилось, что причиной недомогания стал разрыв тератомы, или дермоидной кисты яичника, диаметром почти 15 сантиметров. Внутри образования врачи увидели зубы и внушительный сгусток волос.
Подмосковные медики отмечали, что обычно такое новообразование растет очень медленно, не более нескольких миллиметров в год, и не вызывает беспокойства, если не достигает огромных размеров.