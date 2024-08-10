Врач назвал 7 едва заметных признаков, что в прибавке веса виноваты гормоны, а не питание

« Многие люди не могут похудеть не потому, что у них нет силы воли, а потому, что их гормоны работают против них , — объясняет профессор Франклин Джозеф изданию Express . — Если вы испытываете эти симптомы, возможно, пришло время обратиться к врачу. Гормональный дисбаланс можно исправить с помощью правильного лечения. Так вам удастся взять вес под контроль и улучшить общее состояние здоровья».