Врач на расстоянии: почему становится все более популярной телемедицина

— Современные технологии в наше время позволяют врачам быть ближе к пациентам и обеспечивать качественное медицинское обслуживание в удобном формате, — говорит Петр Громов. — Так что теперь можно не откладывать заботу о здоровье на потом — и получить профессиональную консультацию врача, когда это необходимо. Телемедицинские консультации организованы для: разработки тактики дальнейшего лечения, для контроля состояния здоровья после проведенного лечения, а также для уточнения показаний для очной консультации, обследования или предстоящего лечения.