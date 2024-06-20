Врач на расстоянии: почему становится все более популярной телемедицина

Что представляет собой российская телемедицина, к каким врачам чаще всего онлайн обращаются пациенты и какие корректировки нужны по юридической части — обсудили участники круглого стола «Доктора Питера».
В общем виде телемедицину можно описать как область, которая использует информационные технологии для предоставления медицинских услуг на расстоянии.
— Сегодня у телемедицины огромный потенциал для повышения качества и доступности медицинской помощи, — считает генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Александр Солонин. — Направление находится на этапе ежегодного удвоения натуральных объемов в сегменте консультаций врач-пациент. И это связано с развитием информационных технологий во всех сферах и взрослением аудитории пациентов из поколения «активных гаджетов». Сейчас более 60% онлайн-консультаций проводятся пациентам в возрасте до 35 лет.
генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», кандидат экономических наукКарточка эксперта
С одной стороны, внедрение цифровых технологий в здравоохранение — в том числе, телемедицинских инструментов — значительно снижает нагрузку на врачей, считает он. С другой, экономическая эффективность определяет выгоду от использования телемедицины, поэтому в перспективе она может стать одним из важных инструментов при оказании медицинских услуг населению.
— Телемедицина — это и удаленный мониторинг, и доступ к медицинским услугам для людей, живущих в отдаленных районах или имеющих ограниченную подвижность, и проведение консилиумов со специалистами высокого уровня, — комментирует Александр Солонин. — При этом достигается снижение потребности в госпитализации и, следовательно, снижение расходов в системе здравоохранения.
По его словам, одна из главных тенденций развития телемедицины — применение искусственного интеллекта для диагностики заболеваний: врачи могут использовать данные о состоянии здоровья пациента, полученные с помощью мобильных устройств, чтобы определить наличие заболевания и назначить лечение. Также искусственный интеллект используется для анализа больших объемов данных о здоровье населения. Это помогает выявлять новые закономерности и улучшать профилактику заболеваний. Телемедицина существенно расширяет доступность всех инструментов аналитики.
Еще одна важная тенденция — развитие удаленных консультаций. Она позволяет быстро получить второе мнение от специалиста, который находится далеко от места проживания пациента. Кроме того, такой подход помогает сократить время ожидания приема узкопрофильного специалиста. Телемедицина также может использоваться для образовательных мероприятий: врачи могут получать онлайн-консультации от опытных коллег из других регионов или стран, что поможет им осваивать новые методы лечения и диагностики.
— Телемедицина — это возможность оперативно получить медицинскую консультацию вне зависимости от местонахождения человека, — подтверждает Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка. — Чтобы связаться с врачом, нужен только интернет. Развитие телемедицины естественно и закономерно: технологический прогресс влияет практически на все сферы нашей жизни, и медицина не стала исключением. Такой формат удобен и для врача, и для пациента.
По словам Сергея Жданова, о спросе на такой вид взаимодействия говорит активный рост числа пользователей телемедицинского сервиса СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера).
— Большую заинтересованность в онлайн-консультациях врачей, включая узких специалистов, мы видим со стороны жителей регионов, в том числе отдаленных населенных пунктов страны, — продолжил Сергей Жданов. — Использование искусственного интеллекта в медицине, цифровые помощники врача, дистанционный мониторинг пациентов и многие другие инструменты — это уже новая реальность, которая способствует снижению нагрузки на первичное звено здравоохранения, минимизирует распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях.
Например, есть исследования, которые говорят о том, что благодаря программам по дистанционному мониторингу на 70% сократилось количество госпитализаций и вызовов скорой помощи среди пациентов с артериальной гипертензией. Цифровизация медицины позволяет также проводить диспансеризацию населения без расширения штата врачей, добавил эксперт. Так, в рамках масштабного проекта по профилактическим мерам в области здравоохранения в ЯНАО при помощи онлайн-консультаций и дистанционного мониторинга здоровья пациентов от СберЗдоровья было обследовано более 18 тысяч пациентов.
По оценкам специалистов, объем мирового рынка цифровых решений в здравоохранении вырастет в ближайшие пять лет в 2 раза, до $632 млрд.
— Прошедшая пандемия коронавируса и постоянные сообщения о новых заболеваниях повысили интерес к этой области, — напомнил Петр Громов, директор клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербурга. — В нашей стране идет активная трансформация системы здравоохранения. Ее целями являются внедрение технологий искусственного интеллекта, телемедицины, разработка цифровых профилей здоровья граждан. Сегодня можно говорить о том, что медицинские организации и пациенты становятся заказчиками цифровых технологий.
По его словам, эти технологии в большей степени используются медицинскими работниками для мониторинга здоровья людей на производстве и своевременного выявления противопоказаний к деятельности разного рода. Вместе с тем, все больше людей самостоятельно осуществляют мониторинг своего здоровья при помощи носимых устройств и гаджетов, формируя личную базу данных для обработки искусственным интеллектом и получения рекомендаций по сохранению здоровья.
— Современные технологии в наше время позволяют врачам быть ближе к пациентам и обеспечивать качественное медицинское обслуживание в удобном формате, — говорит Петр Громов. — Так что теперь можно не откладывать заботу о здоровье на потом — и получить профессиональную консультацию врача, когда это необходимо. Телемедицинские консультации организованы для: разработки тактики дальнейшего лечения, для контроля состояния здоровья после проведенного лечения, а также для уточнения показаний для очной консультации, обследования или предстоящего лечения.
Петр Громов уточнил, что телемедицинская консультация в клинике «РЖД-Медицина» в Петербурге — это аналог обычного приема у врача. Но на него можно попасть, находясь и в тысячах километрах от клиники, например, во время отдыха на море, на даче или в отдаленном населенном пункте, где нет ни больниц, ни даже фельдшерского пункта.
На телеконсультации можно обсудить результаты уже имеющихся анализов и исследований, заключений других специалистов, получить новые назначения и ответы врача на вопросы о состоянии своего здоровья, пожаловаться на волнующие симптомы. Также врач разработает тактику лечения, оценит целесообразность проведения различных медицинских мероприятий и обследований, даст экспертное видение ситуации в формате «второе мнение», проведет мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями.
Терапевты начинают — и выигрывают
Среди всех специалистов, к которым обращаются за телеконсультациями, лидируют терапевты, педиатры, гинекологи, дерматологи, неврологи, гастроэнтерологи и психотерапевты, рассказал Петр Громов.
— В нашей клинике онлайн-консультации проводят терапевт, хирург, гинеколог, офтальмолог, дерматолог, оториноларинголог, эндокринолог, невролог — задействовано более 40 врачей, — добавил он. — За 2023 год нами было проведено 7385 онлайн-консультаций в обеих поликлиниках.
Статистика СберЗдоровья — лидера телемедицины в России — подтверждает, что наиболее часто жители страны обращаются за онлайн-консультациями к дежурному терапевту и педиатру, кардиологу, гинекологу, отоларингологу и дерматологу.
— Более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно, — уверен Сергей Жданов. — Также на онлайн-консультации специалист может расшифровать анализы, по показаниям скорректировать ранее назначенную терапию, подсказать, как помочь при остром состоянии до обращения в клинику, и ответить на любые другие вопросы.
Александр Солонин согласился, что наиболее часто пациенты обращаются к терапевтам и педиатрам, так как именно эти специалисты занимаются диагностикой и лечением наиболее распространенных заболеваний, которые не требуют срочного вмешательства.
— Также популярными направлениями являются гинекология, урология и кардиология. Пациенты могут получить консультацию по вопросам контрацепции, беременности или проблемам мочеполовой системы, — пояснил он. — Кардиологи могут провести ЭКГ и другие исследования сердца без посещения клиники. Кроме того, все больше людей начинают использовать телемедицину для получения консультаций по психическому здоровью. Психотерапевты и психологи помогают пациентам справиться со стрессом и депрессией.
Эксперт добавил, что очень популярны сейчас не только полноценные медицинские консультации, но и информационные, которые не включают постановку диагноза, а дают вероятностные оценки и рекомендации по дальнейшей диагностике. Например, после расшифровки лабораторных анализов могут быть даны рекомендации для определенных инструментальных исследований.
По мере расширения возможностей телемедицины меняется и список направлений и профилей.
Вопросы к закону
Александр Солонин видит несколько юридических вопросов, которые требуют решения, чтобы телемедицина эффективно развивалась. В первую очередь, необходимо решить задачу идентификации пациента и подтверждения его согласия на получение медицинских услуг дистанционно.
— Для этого можно использовать электронные подписи или специальные коды доступа, это не должно быть сложно для пациента, — подчеркнул он.
Он также обозначил в качестве важных пунктов:
Запрет на проведение дистанционных операций и процедур, требующих физического присутствия врача.
Ограничения на передачу конфиденциальной информации о пациенте третьим лицам без его согласия.
Для постановки диагноза пациенту необходима очная консультация врача.
— Технологии уже позволяют без ущерба для качества и безопасности пациента снимать многие избыточные барьеры, — считает Александр Солонин. — С правовой точки зрения, необходимо внести изменения в законодательство РФ, чтобы обеспечить большую гибкость и удобство использования телемедицинских технологий. Например, можно разрешить проведение дистанционных диагностических процедур при условии соблюдения определенных правил безопасности.
Петр Громов добавил: для улучшения регулирования телемедицины необходимо комплексное совершенствование законодательства, которое бы учитывало специфику технологий и обеспечивало правовую определенность в данной сфере.
Интеллект — искусственный, здоровье — человеческое
Сергей Жданов считает, что в ближайшее время на развитии отрасли положительно скажется персонализация медицинской помощи и расширение возможностей искусственного интеллекта.
— Его внедрение позволит оказывать существенную помощь врачу: например, совершенствовать процесс постановки диагноза, расшифровки снимков и анализа большого объема медицинских данных, составлять прогнозы эффективности того или иного подхода к лечению, — говорит Сергей Жданов.
Помимо этого, серьезное влияние на развитие телемедицины уже сейчас оказывают устройства, благодаря которым удаленный осмотр становится более информативным для врача и еще более удобным и результативным для пациента. В качестве примера эксперт привел «умный тонометр» и «умную камеру здоровья» — этот гаджет позволяет пациенту передавать врачу качественные изображения. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись горла, носа и ушей для передачи врачу, чтобы он мог оценить состояние пациента и дать рекомендации.
Александр Солонин самым главным в числе наиболее перспективных направлений развития телемедицины назвал искусственный интеллект как отдельный инструмент помощи врачу.
— Это не замена врача, а просто медицинское изделие в руках специалиста, которое будет помогать быстрее и точнее ставить диагноз, анализируя большие объемы данных о здоровье пациента, с поэтапными рекомендациями диагностических мероприятий, — пояснил он. — Телемедицина будет способствовать прогнозированию риска развития различных заболеваний и давать широкие возможности врачам рекомендовать профилактические меры.
Вторым пунктом Александр Солонин называет создание и распространение «умных» мониторинговых устройств: они будут отслеживать состояние здоровья пациента в режиме реального времени и отправлять данные врачу. Сейчас подобные медицинские гаджеты уже используются для мониторинга сердечного ритма, уровня сахара в крови и других параметров.
Также перспективной можно считать разработку виртуальных помощников, которые помогают пациенту управлять здоровьем, напоминают ему о приеме лекарств или посещении врача и даже могут предоставлять информацию о заболеваниях и методах лечения.
Еще один пункт — это развитие телемедицинских сетей, которые позволяют врачам из разных регионов и стран обмениваться опытом и знаниями, проводить совместные исследования и разрабатывать новые методы лечения. Причем разделение по специализации и широте охвата может дать синергетический эффект.
И, наконец, это развитие персонализированной, превентивной, профилактической медицины при партнерском взаимодействии с пациентами.
— Телемедицина помогает врачам создавать индивидуальные планы лечения для каждого пациента, учитывая его генетические особенности и образ жизни — даже экологические особенности места проживания, — говорит Александр Солонин. — Телемедицина ускоряет распространение и результативность внедрения здравоохранения, ориентированного на пациента. Это особенно хорошо видно в частных клиниках, где гибко реагируют на широкий спектр запросов населения.
По данным БизнесСтат, в 2022–2026 гг. число телемедицинских приемов в стране будет расти на 7–15,5% в год и к 2026 году превысит 9 млн приемов в год, что на 82% больше показателей 2021-го.
— Проекты в сфере здравоохранения, связанные с использованием телемедицинских технологий, искусственного интеллекта и современных методов диагностики, — часть масштабной программы модернизации медицинских учреждений сети «РЖД — Медицина», — рассказывает Петр Громов. — Мы постоянно стремимся соответствовать актуальным трендам цифровизации, развитию онлайн-услуг, показавшим свою эффективность в период пандемии, повышаем доступность оказания медицинской помощи благодаря развитию потенциала телемедицинских технологий, внедрения Центров дистанционного анализа данных лучевых и функциональных исследований, внедрения научных разработок искусственного интеллекта в процесс оказания медицинской помощи. Учитывая быстрые темпы развития технологий и появление новых данных, необходимо уметь работать с ними, формировать культуру взаимодействия с «цифрой» в компании.
Петр Громов считает, что геополитический и экономический кризис не остановят рост рынка телеконсультаций по следующим причинам:
Телеконсультации, как правило, дешевле очных приемов.
Телемедицина компенсирует недостаточную доступность узких специалистов в регионах.
В рынок телемедицины включился сегмент ОМС: часть услуг и проектов будет финансироваться государством.
Эффект «низкой базы»: телемедицина в России находится на ранней стадии развития по сравнению с рядом других стран.
Рост численности пациентов с хроническими заболеваниями, для которых актуален дистанционный мониторинг состояния здоровья и электронное обновление рецептов.
— Дальнейшее развитие телемедицинских технологий будет способствовать повышению доступности медицинских услуг для россиян, — считает Петр Громов. Однако дистанционные консультации не заменят полностью очные приемы, необходимые для осмотра пациентов и постановки диагноза. Телемедицина будет дополнять «традиционные» медицинские услуги.