Врач Летягина рассказала, какие привычки повышают риск диабета. И не в сладком дело

Многие полагают, что для профилактики диабета второго типа достаточно отказаться от сладкого. Однако здесь все не так просто. Сама по себе сладкая пища хоть и повышает уровень глюкозы в крови, но в одиночку спровоцировать болезнь ей все-таки не под силу . Другое дело, что именно пристрастие к булочкам и шоколадкам для многих становится основной причиной набора лишнего веса. Так что сладкое есть можно, но умеренно и так, чтобы не превышать адекватную суточную калорийность рациона.