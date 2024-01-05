Врач Лаврищев рассказал, в честь кого назвали 4 самые известные болезни

Болезней, которые носят имена отечественных или иностранных врачей, очень много. Среди них встречаются как инфекционные, так и соматические, нервные, эндокринные заболевания.
Про четыре самые известные патологии, открытые врачами, рассказывает Александр Лаврищев, врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».
Терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Болезнь Боткина
В медицине она называется вирусный гепатит А (в простонародье — «желтуха»). Названа так в честь знаменитого русского врача-терапевта Сергея Петровича Боткина, который впервые описал клинические особенности и эпидемический характер гепатита А в конце XIX века. Его работы внесли значительный вклад в понимание и признание этого инфекционного заболевания.
Это вирусная инфекция, поражающая клетки печени — гепатоциты. Она вызывается вирусом гепатита А (ВГА), который обычно передается при употреблении зараженной пищи или воды, а также при тесном контакте с больным человеком. Воспаление печени, лежащее в основе болезни, может сопровождаться такими симптомами, как усталость, лихорадка, потеря аппетита, тошнота, боли в животе и чаще всего — желтухой (пожелтение кожи и глаз).
Инфекция обычно проходит самостоятельно без специфического лечения. Тем не менее пациентам рекомендуется соблюдать такие меры, как карантин, питьевой режим, отказ от алкоголя и некоторых лекарственных препаратов, которые могут нанести дополнительный урон клеткам печени.
Болезнь Альцгеймера
Это разновидность деменции (слабоумия), которая поражает людей старшего возраста (от 65 лет). Названа так в честь немецкого психиатра Алоиса Альцгеймера, который в начале XX века описал не только клинику болезни, но и характерные изменения мозга, которые можно обнаружить после смерти пациента.
Это прогрессирующее неврологическое заболевание, приводящее к ухудшению умственных способностей и потере памяти. Болезнь Альцгеймера — это наиболее распространенная причина деменции, составляет 60-80% всех случаев слабоумия в мире. Болезнь связана с накоплением в мозге аномальных белковых отложений — амилоида.
У пациентов наблюдаются трудности с запоминанием новой информации, решением логических задач, постепенно нарушаются другие процессы мышления. Страдает речь, восприятие себя и других, человек может начать теряться во времени и пространстве, что постепенно приводит к разрушению личности.
Причина болезни неизвестна, но предполагается, что это связь генетики, образа жизни и даже микробного населения кишечника. Современная медицина все еще ищет лекарство от этой болезни, однако в ее арсенале есть средства, существенно замедляющие прогрессирование.
Болезнь Паркинсона
Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором нарушается способность к движениям и их координации. Она названа так в честь английского врача Джеймса Паркинсона, который жил в первой половине XIX века и который при жизни не получил никаких заслуг по поводу описания этой болезни. Историческую справедливость восстановил другой известный невролог — француз Жан Шарко, дав название заболеванию в честь первооткрывателя.
Болезнь Паркинсона характеризуется повреждением клеток мозга, производящих дофамин, его дефицит приводит к развитию двигательных симптомов, включая тремор (дрожание), снижение гибкости мышц (ригидности), медлительности движений и неспособности удержать позу. Помимо этих симптомов, у пациентов с болезнью Паркинсона могут наблюдаться снижение интеллекта, памяти, изменения настроения, нарушения сна.
Причины болезни тоже неизвестны. Сегодня медицина располагает широким арсеналом лекарств, которые помогают компенсировать и замедлить заболевание, также пациентам доступны электронные имплантированные устройства, которые нормализуют работу поврежденных частей мозга.
Синдром Дауна (трисомия 21)
Это генетическое заболевание, обусловленное наличием у пациента лишней копии 21 хромосомы. Названо в честь английского врача Джона Дауна, описавшего болезнь в середине XIX века. Синдром Дауна характеризуется задержкой физического и интеллектуального развития.
Люди с синдромом Дауна часто имеют похожие на монголоидные черты лица, такие как миндалевидные глаза и плоская переносица. Кроме того, у них могут наблюдаться различные проблемы со здоровьем, включая пороки сердца и желудочно-кишечные болезни.
При условии раннего вмешательства врачей и педагогов, поддержки и инклюзивного образования люди с синдромом Дауна могут вести полноценную жизнь и быть адаптированными в обществе.