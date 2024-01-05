Врач Лаврищев рассказал, в честь кого назвали 4 самые известные болезни

В медицине она называется вирусный гепатит А (в простонародье — «желтуха»). Названа так в честь знаменитого русского врача-терапевта Сергея Петровича Боткина, который впервые описал клинические особенности и эпидемический характер гепатита А в конце XIX века. Его работы внесли значительный вклад в понимание и признание этого инфекционного заболевания.

Это вирусная инфекция, поражающая клетки печени — гепатоциты. Она вызывается вирусом гепатита А (ВГА), который обычно передается при употреблении зараженной пищи или воды, а также при тесном контакте с больным человеком. Воспаление печени, лежащее в основе болезни, может сопровождаться такими симптомами, как усталость, лихорадка, потеря аппетита, тошнота, боли в животе и чаще всего — желтухой (пожелтение кожи и глаз).