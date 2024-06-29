Врач Грачева рассказала, что можно пить и есть при диарее — вы удивитесь, но даже творог

Летом обилие свежих фруктов и овощей на столе нередко приводит к расстройствам в работе ЖКТ, включая диарею: для нее характерен частый, неоформленный, жидкий стул. Конечно, при таком состоянии есть не очень хочется. Но когда аппетит все-таки появляется, то обычно рацион сводится к минимуму: отварной рис, бульон или сухарики. Однако, оказывается, меню даже при острой диарее может быть намного разнообразнее.