Врач Грачева рассказала, что можно пить и есть при диарее — вы удивитесь, но даже творог

Летом обилие свежих фруктов и овощей на столе нередко приводит к расстройствам в работе ЖКТ, включая диарею: для нее характерен частый, неоформленный, жидкий стул. Конечно, при таком состоянии есть не очень хочется. Но когда аппетит все-таки появляется, то обычно рацион сводится к минимуму: отварной рис, бульон или сухарики. Однако, оказывается, меню даже при острой диарее может быть намного разнообразнее.
По словам Екатерины Грачевой, врача-инфекциониста инфекционной клинической больницы № 2 в Москве, некоторые продукты не только безопасны при острой диарее, но и помогают наладить работу кишечника.
Врач-инфекционист инфекционной клинической больницы № 2 (Москва)
В список разрешенных продуктов, который инфекционист
нежирная говядина;
курица без кожи;
индейка;
нежирная рыба, приготовленная на пару;
протертый свежий творог;
сухарики из белого хлеба;
яйца всмятку или в виде омлета;
протертые крупы.
Из напитков при острой диарее помимо чистой воды врач рекомендует употреблять:
отвар шиповника;
отвар ромашки;
крепкий чай.
Эти продукты могут спровоцировать запор
Запор — тоже распространенное нарушение в работе ЖКТ, при котором человек не может опорожнить кишечник в течение трех дней и дольше.
По словам врачей, в большинстве случаев причина проблемы кроется в образе жизни человека: в нехватке физической активности, несоблюдении питьевого режима, несбалансированном питании, в том числе в злоупотреблении продуктами с «крепящими» свойствами.
Как ранее рассказывал врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин, для регулярного стула человеку необходимо потребление достаточного количества жидкости и растительной клетчатки. Именно грубая нерастворимая клетчатка, набухая в кишечнике и впитывая в себя жидкость, формирует пищевой комок, который стимулирует перистальтику кишечника. Если же к дефициту воды и клетчатки в рационе добавить еще продукты с закрепляющим эффектом, запора точно не избежать.
Итак, в числе продуктов, провоцирующих запор, врач называл следующие:
хурма;
недозрелые бананы;
белый рис;
молочный шоколад;
мучное и фастфуд;
красное мясо — свинина, говядина, баранина, телятина;
черный чай.