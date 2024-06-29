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Врач Грачева рассказала, что можно пить и есть при диарее: вы удивитесь, но даже творог

Многие уверены, что при острой диарее лучше особо ничего не есть, — главное, больше пить воды, чтобы восполнять потерю жидкости. А если и съесть, то что-то вроде отварного риса. Но ни в коем случае никакой «молочки».

29 июня 2024Обсудить
Врач Грачева рассказала, что можно пить и есть при диарее — вы удивитесь, но даже творог
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iStockphoto

Летом обилие свежих фруктов и овощей на столе нередко приводит к расстройствам в работе ЖКТ, включая диарею: для нее характерен частый, неоформленный, жидкий стул. Конечно, при таком состоянии есть не очень хочется. Но когда аппетит все-таки появляется, то обычно рацион сводится к минимуму: отварной рис, бульон или сухарики. Однако, оказывается, меню даже при острой диарее может быть намного разнообразнее.

По словам Екатерины Грачевой, врача-инфекциониста инфекционной клинической больницы № 2 в Москве, некоторые продукты не только безопасны при острой диарее, но и помогают наладить работу кишечника.

Екатерина Грачева
Инфекционные болезни

Врач-инфекционист инфекционной клинической больницы № 2 (Москва)

В список разрешенных продуктов, который инфекционист перечислила в телеграм-канале стационара, вошли:

  • нежирная говядина;

  • курица без кожи;

  • индейка;

  • нежирная рыба, приготовленная на пару;

  • протертый свежий творог;

  • сухарики из белого хлеба;

  • яйца всмятку или в виде омлета;

  • протертые крупы.

Из напитков при острой диарее помимо чистой воды врач рекомендует употреблять:

  • отвар шиповника;

  • отвар ромашки;

  • крепкий чай.

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Эти продукты могут спровоцировать запор

Запор — тоже распространенное нарушение в работе ЖКТ, при котором человек не может опорожнить кишечник в течение трех дней и дольше.

По словам врачей, в большинстве случаев причина проблемы кроется в образе жизни человека: в нехватке физической активности, несоблюдении питьевого режима, несбалансированном питании, в том числе в злоупотреблении продуктами с «крепящими» свойствами.

Как ранее рассказывал врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин, для регулярного стула человеку необходимо потребление достаточного количества жидкости и растительной клетчатки. Именно грубая нерастворимая клетчатка, набухая в кишечнике и впитывая в себя жидкость, формирует пищевой комок, который стимулирует перистальтику кишечника. Если же к дефициту воды и клетчатки в рационе добавить еще продукты с закрепляющим эффектом, запора точно не избежать.

Итак, в числе продуктов, провоцирующих запор, врач называл следующие:

  • хурма;

  • недозрелые бананы;

  • белый рис;

  • молочный шоколад;

  • мучное и фастфуд;

  • красное мясо — свинина, говядина, баранина, телятина;

  • черный чай.

Автор текста:Анастасия Романова
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