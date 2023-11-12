Врач Демьяновская объяснила, как справиться с болью при невралгии тройничного нерва

Если корешок тройничного нерва в месте выхода из головного мозга контактирует с сосудом, то у человека развивается тригеминальная невралгия, связанная с нейроваскулярным конфликтом. Тройничный нерв и его ветви могут поражаться на любом участке, поэтому есть и другие причины тригеминальной невралгии: сильное переохлаждение лица, например, после долгой прогулки на ветру или на морозе, инфекционные заболевания, такие как опоясывающий герпес .