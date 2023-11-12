Врач Демьяновская объяснила, как справиться с болью при невралгии тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва, или, как ее еще называют не совсем правильно, неврит, — это заболевание, при котором у человека регулярно возникают приступы острой жгучей односторонней боли в области глаза, зубов, десен, носа, щеки, виска, за ушами.
Вытерпеть подобную боль под силу не каждому, но важно знать, что стоит сделать, чтобы облегчить состояние, пока вы не попадете к врачу. Об этом «Доктору Питеру» рассказала невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Врач-невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Он самый крупный
Тройничный нерв — самый крупный из 12 черепно-мозговых нервов, которые отходят от ствола головного мозга. На лице он разделяется на три большие ветви: верхнечелюстную, нижнечелюстную и глазничную.
«Каждая из таких ветвей отвечает за связь определенной области лица с центральной нервной системой», — объясняет эксперт.
Если корешок тройничного нерва в месте выхода из головного мозга контактирует с сосудом, то у человека развивается тригеминальная невралгия, связанная с нейроваскулярным конфликтом. Тройничный нерв и его ветви могут поражаться на любом участке, поэтому есть и другие причины тригеминальной невралгии: сильное переохлаждение лица, например, после долгой прогулки на ветру или на морозе, инфекционные заболевания, такие как опоясывающий герпес.
Иногда это не отдельная болезнь
В отличие от идиопатической, вторичная невралгия — это не самостоятельное заболевание, а симптом, который сопровождает другие патологии: опухоли головного мозга и лицевой области, травмы лица, инфекции ЛОР-органов, аллергии. Кроме того, вторичная невралгия может появиться после стоматологической операции, если во время вмешательства была повреждена одна из крупных или конечных ветвей тройничного нерва.
Боль как от удара током
Типичный симптом тригеминальной невралгии — резкая боль на одной стороне лица, которую можно сравнить с внезапным ударом электрического тока. Боль обычно длится недолго, всего несколько секунд, но приступы могут быть очень частыми.
«В болевом пароксизме человек обычно пытается инстинктивно замереть, чтобы неприятные ощущения как можно быстрее стихли», — говорит специалист.
Подобные кратковременные приступы могут повторяться десятки раз в сутки. При этом спровоцировать их могут самые простые действия: разговор, пережевывание пищи, улыбка, поцелуй, бритье, чистка зубов. А иногда боль появляется даже после легкого, едва ощутимого прикосновения к лицу.
Если не лечить, станет только хуже
Если не начать лечить заболевание, невралгия будет только прогрессировать. Эпизоды острой боли станут повторяться все чаще и чаще, что, безусловно, скажется на образе жизни и эмоциональном состоянии человека. Страх снова пережить такую боль может привести к отказу от привычных бытовых ритуалов — человек будет минимизировать «контакты с лицом».
В худшем случае он начнет отказываться от пищи и воды, а из-за постоянных переживаний появится тревожное расстройство или депрессия. Обычно болевые пароксизмы настолько интенсивны, что пациенты достаточно быстро обращаются за медицинской помощью.
Врач подберет препараты
Облегчить состояние при невралгии тройничного нерва помогают обезболивающие и противосудорожные лекарственные препараты. Кроме того, очень важно исключить спусковые крючки — условия, в которых появляется приступ боли. Так, если неприятные ощущения возникают на улице в ветреный день, то лицо следует защищать капюшоном. Если приступ связан с приемом слишком горячей или холодной пищи, целесообразно следить за температурой подаваемых блюд.
«Если же невралгия вызвана конфликтом тройничного нерва и сосуда — это называется тригеминальным нейроваскулярным конфликтом, — может потребоваться нейрохирургическая операция», — говорит врач.
Можно исправить хирургически
Один из хирургических методов лечения невралгии — абляция, или ризотомия. Во время операции нейрохирург вводит через щеку длинную иглу и прижигает нерв или узел тройничного нерва (он находится в области пирамиды височной кости) электрическим током. На это уходит примерно 30 минут, и уже через несколько часов врачи обычно отпускают пациента домой.
Другой метод относится к стереотаксической хирургии. Такая процедура длится чуть дольше, до 45 минут. Суть ее в том, что на узел тройничного нерва хирург прицельно направляет поток гамма-лучей или рентгеновского излучения. Уже через несколько недель пациент чувствует явное облегчение, приступы боли уходят, и такой эффект сохраняется на несколько лет.
Еще один метод — микроваскулярная декомпрессия. Она показана при нейроваскулярном конфликте. Такую операцию выполняют под общим наркозом — изолируют кровеносные сосуды от тройничного нерва, устанавливая между корешком нерва и раздражающим его сосудом специальную прокладку из тефлона, что позволяет предотвратить воздействие сосуда на нерв.
Можно и без операции
В некоторых случаях, особенно если причиной тригеминальной невралгии не является нейроваскулярный конфликт, удается обойтись без операции. Пациентам могут помочь сеансы иглоукалывания, занятия йогой, медитации, ароматерапия, физиотерапия, мануальные практики. Но, независимо от способа лечения невралгии тройничного нерва, уменьшить выраженность боли и снизить риск развития рецидивов помогают простые правила: контроль артериального давления, глюкозы в крови, своевременное лечение ЛОР-заболеваний и санация зубов, поддержание здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон и регулярное наблюдение невролога или нейрохирурга, резюмирует Екатерина Демьяновская.