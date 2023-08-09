Врач Демьяновская объяснила, как избежать повторного инфаркта

Сердце начинает биться еще на 3-4 неделе беременности, когда будущий человек в длину всего около 4-5 мм. И оно непрерывно сокращается, перекачивая по телу кровь до последней минуты жизни. Если в силу каких-то причин сердцебиение прекращается, наступает клиническая смерть, и есть всего 5-15 минут (в зависимости от реанимационных действий) на то, чтобы снова запустить его. В противном случае человек погибнет.