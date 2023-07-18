В супермаркетах могут появиться тележки, которые предупредят покупателя о скором инфаркте

«Ученые отталкивались от того факта, что нерегулярное сокращение сердца — первый и самый важный сигнал о риске инфаркта, — говорит врач. — Раньше надеялись на фитнес-часы, но поняли, что их чаще носят те, кому уже и так важно контролировать свое здоровье. Так что ЭКГ-тележки — вполне перспективный проект. И результаты многообещающие, но над точностью надо еще пахать и пахать».