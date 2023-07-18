В супермаркетах могут появиться тележки, которые предупредят покупателя о скором инфаркте

Тележки из супермаркетов предложили использовать в качестве средства для диагностики сердечных заболеваний ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса.
Как поход в магазин может спасти жизнь
О новой разработке
Участие в эксперименте приняли 1250 человек. Им было предложено не выпускать из рук тележку в течение минуты, пока не зажжется лампочка-индикатор. Красный сигнал — у вас есть проблемы с сердцем, зеленый — ваше здоровье в порядке. Датчики тележки анализировали сердцебиение «пациента» по пульсу и определяли, нет ли сбоев.
«Диагноз», поставленный тележкой из супермаркета тщательно проверяли врачи. Покупателя, для которого загорелся красный сигнал, отправляли на кардиологический чекап.
Оказалось, что тележки на самом деле выявили потенциальные угрозы для здоровья. У 220 человек нашли аритмию, причем для 39 подопытных это оказалось полной неожиданностью. Прежде они не знали о таком риске для себя.
Ложная тревога
Оказалось, некоторых покупателей ЭКГ-тележки пугали напрасно. Погрешность датчиков оказалась довольно высокой: одним покупателям они выдавали ложноположительный диагноз, у других вообще не находили проблему, хотя она была.
«Только у 25-50% людей, у которых «умная тележка» выявила аритмию по данным датчика, действительно было это состояние, — отмечается в публикации. — Были и ложноотрицательные результаты: тележки пропускали около половины фактических аритмий.
Нужны коррективы
«Покупатели участвовали в эксперименте очень охотно, так что в целом концепция вполне рабочая и заслуживает проверки в более крупном исследовании, — рассказал о результатах автор работы профессор Ян Джонс. — Необходимо внести некоторые коррективы, чтобы датчики были более точными и работали быстрее. Но проверка пульса, пока люди делают свои покупки, реально может предотвратить сердечные приступы и спасти жизни».
Хорошо также иметь в супермаркете медработника, к которому покупатель мог бы обратиться после «приговора» ЭКГ-тележки, отметил он.
Врач-психиатр, медицинский блогер, основатель неформатной клиники психотерапииЛичный сайт
Результаты многообещающие
«Инфаркт — штука опасная. Если раньше от него умирали в основном мужчины около 60 лет, то сейчас статистика ширится, молодеет и „балует“ нас гендерным равноправием. И главная причина такого разгула смертности — отсутствие своевременной диагностики. Потому как, если пройти обследование вовремя, инфаркта вполне реально избежать», —
Именно поэтому так важно найти способ, как сделать диагностику массовой и регулярной, отмечает эксперт.
«Ученые отталкивались от того факта, что нерегулярное сокращение сердца — первый и самый важный сигнал о риске инфаркта, — говорит врач. — Раньше надеялись на фитнес-часы, но поняли, что их чаще носят те, кому уже и так важно контролировать свое здоровье. Так что ЭКГ-тележки — вполне перспективный проект. И результаты многообещающие, но над точностью надо еще пахать и пахать».