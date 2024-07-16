Волшебные пузырьки: врач Лебедева рассказала, что такое экзосомы и как они работают в косметологии

Сейчас в продаже часто можно увидеть кремы и другую косметику с добавлением экзосомов. Производители обещают, что этот загадочный ингредиент творит чудеса.
На самом деле экзосомы — микроскопические пузырьки, которые образуют собственные клетки человека. Однако сейчас наука придумала, как использовать эти пузырьки с пользой для организма.
Для чего нужны экзосомы
«Об экзосомах стало известно еще в 1981 году. Но вначале ученые неправильно оценили их функцию — решили, что эти вакуоли (пузырьки. — Прим. ред.) выполняют работу уборщиков в клетке, — рассказывает врач Анна Лебедева. — К изучению наночастиц вернулись лишь в конце 90-х годов. И в 2013-м ученые Джеймс Э. Ротман, Рэнди В. Шекман и Томас К. Зюдхоф получили Нобелевскую премию за открытие механизмов, регулирующих движение экзосомов. Они выяснили, что экзосомы в организме выполняют роль „бутылочной почты“: они переносят внутри себя пептиды, белки, липиды, аминокислоты, а также генетическую информацию в виде РНК. В человеческом организме экзосомы участвуют во многих биологических процессах: синтезе белка, восстановлении клеток и даже иммунном ответе».
В наши дни наука научилась синтезировать экзосомы. Самые изученные из них — экзосомы из клеток дамасской розы. И теперь ученые разрабатывают различные лекарства на основе экзосом, которые, будто почтальоны, смогут доставлять действующее вещество напрямую в клетки, в том числе химиопрепараты для лечения рака.
«Свое применение препараты с экзосомами нашли в кардиологии. Есть ряд научных исследований о положительном влиянии экзосомальной терапии на реабилитацию после инфаркта миокарда, — говорит Анна Лебедева. — Препараты нашли применение в эндокринологии, онкологии, неврологии и, конечно, в косметологии».
Экзосомы в косметологии: как это работает
«Выявлено, что экзосомы препятствуют развитию воспалительных процессов. Снижая уровень воспалительных цитокинов (сигнальная молекула, которая выделяется иммунными клетками и усиливает воспалительную реакцию. — Прим. ред.), экзосомы помогают бороться с проявлениями атопического дерматита и розацеа», — рассказывает врач.
Активно используют средства с экзосомами в трихологии.
«Доказана эффективность препаратов для роста волос. Получен патент на использование экзосом в борьбе с сединой», — говорит наш эксперт.
С учетом курса на натуральность в косметологии, возможно, скоро мы сможем оказаться от окрашенных волос и вернуть природный цвет поседевшим волосам.
В классической косметологии экзосомы отлично сочетаются с аппаратными процедурами. Например, с игольчатым РФ-лифтингом.
«При игольчатом РФ-лифтинге в кожу одновременно вводятся как минимум 12 игл, и через них подается радиоволновое излучение. Это приводит к нагреву ткани, даже к единичным очагам некроза, благодаря чему кожный лоскут сокращается. После этой процедуры, пока еще не затянулись ходы игл, наносится экзосомальный препарат. Он заживляет проколы и стимулирует в этом месте выработку коллагена», — объясняет Анна Лебедева.
Хорошо работают препараты и в сочетании с другими агрессивными процедурами. Например, с лазерной СО2-шлифовкой.
«На поврежденной коже экзосомы помогают формировать коллаген правильного типа, что гарантирует хороший результат от косметического вмешательства. Особенно это актуально, когда речь идет о пациентах с возрастной гипоэстрогенией (снижение уровня эстрогенов. — Прим. ред.) или в процессе борьбы с постакне, который подразумевает множественные шлифовки, — говорит врач. — Экзосомы представлены в виде лиофилизата, то есть в высушенном виде, а перед применением их восстанавливают физраствором. На данный момент разрешения на инъекции экзосомов нет, так как недостаточно исследований. Но разрешена поверхностная мезотерапия (техника поверхностного наппажа), когда игла вводится в кожу неглубоко, что исключает появление крови».
По словам эксперта, противопоказания к экзосомальной терапии минимальны: повышенная чувствительность к препарату.
«Есть надежда, что экзосомальная терапия и есть та самая волшебная таблетка для вечной молодости, тем более что ее применение не требует инъекций», — рассуждает косметолог.
Кремы с экзосомами: будет ли эффект?
Практикуется добавление экзосом в кремы и сыворотки. Однако далеко не все подобные средства эффективны.
«В профессиональный крем экзосомы добавляют прямо перед использованием, и такое средство хранится в холодильнике», — объясняет Анна Лебедева.
На маркетплейсах также представлена косметика с экзосомами для наружного применения, но говорить об эффективности таких средств сложно — все зависит от количества наночастиц в составе. Но в любом случае крем, сделанный по уникальной современной технологии, не может стоить полторы тысячи рублей.