Волшебные пузырьки: врач Лебедева рассказала, что такое экзосомы и как они работают в косметологии

«Об экзосомах стало известно еще в 1981 году. Но вначале ученые неправильно оценили их функцию — решили, что эти вакуоли (пузырьки. — Прим. ред.) выполняют работу уборщиков в клетке, — рассказывает врач Анна Лебедева. — К изучению наночастиц вернулись лишь в конце 90-х годов. И в 2013-м ученые Джеймс Э. Ротман, Рэнди В. Шекман и Томас К. Зюдхоф получили Нобелевскую премию за открытие механизмов, регулирующих движение экзосомов. Они выяснили, что экзосомы в организме выполняют роль „бутылочной почты“: они переносят внутри себя пептиды, белки, липиды, аминокислоты, а также генетическую информацию в виде РНК . В человеческом организме экзосомы участвуют во многих биологических процессах: синтезе белка, восстановлении клеток и даже иммунном ответе».