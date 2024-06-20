«Каждый год какой-нибудь компонент косметики подвергается нападкам. Одно время потребители в ужасе искали парабены в составе косметики, так как было распространено мнение о том, что они вызывают рак груди. Однако исследования показали, что это очень преувеличенная информация. Исследовав парабены вдоль и поперек, ученые так и не нашли связи, зато теперь это одна из самых изученных групп препаратов. Похожая история происходит сейчас с диоксидом титана. Сразу хочется успокоить: диоксид титана используется с 60-х годов и за последнее время только часть исследований показали его канцерогенность при пероральном употреблении», — объясняет врач.