По словам врача-дерматолога и косметолога Анны Лебедевой, действительно с помощью перманентного макияжа можно получить эффект омоложения лица, тем более что возрастные проблемы вроде замедления обмена веществ могут даже сработать на руку в этом случае.
«Чем старше мы становимся, тем на более продолжительный эффект от перманента можем рассчитывать. Лимфа медленнее вымывает краситель из кожи, а значит, рисунок надолго останется четким и не потребует дополнительных коррекций», — говорит Анна Лебедева.
Аккуратнее со стрелками и контуром губ
Однако эффект омоложения может не сработать. Как добавляет косметолог, для получения нужного результата важно учитывать особенности кожи и анатомию, которая с годами меняется.
К примеру, с перманентными стрелками на глазах после 30-40 лет надо быть очень аккуратными.
«Излишняя кожа на веках может исказить стрелку, макияж сделает вас еще старше. А вот проработка межресничного пространства — оптимальное решение. Реснички, которые с возрастом теряют цвет и густоту, будут компенсированы подводкой», — поясняет Анна Лебедева.
По словам специалиста, для омоложения губ женщинам старше 40 лет лучше обойтись без татуажа контура. Бесконтурная коррекция в этом случае будет выглядеть более естественной.
«Она позволяет вернуть яркость и сделать оттенок губ более теплым. Цвет без контура уходит более плавно, отчего и выглядит естественнее. Но сам пигмент должен быть плотным и иметь правильный молодящий оттенок», — советует косметолог.
Конечно, не стоит забывать и про брови, которые с годами становятся более редкими. Правильно подчеркнутые брови позволяют воспринимать лицо более молодым.
«Именно с помощью перманента можно добиться поднятия апекса брови, а значит зрительно сделать взгляд более распахнутым», — добавляет Анна Лебедева.
Помимо стандартных зон татуажа (губы, веки, брови) перманент можно использовать в качестве румян и даже консилера, чтобы скрыть мелкие недостатки кожи. По словам косметолога, игра теней и правильно подобранные пигменты могут придать лицу здоровый оттенок, скрыть одутловатость и замаскировать сосудистую сеточку, которая часто беспокоит зрелых женщин.
Так ли это безопасно
В последнее время все чаще можно слышать, что краски, используемые в перманентном макияже, содержат токсичные и канцерогенные компоненты. Взять, например, диоксид титана, который можно встретить в белой краске для татуажа. По мнению Анны Лебедевой, этот страх сильно преувеличен.
«Каждый год какой-нибудь компонент косметики подвергается нападкам. Одно время потребители в ужасе искали парабены в составе косметики, так как было распространено мнение о том, что они вызывают рак груди. Однако исследования показали, что это очень преувеличенная информация. Исследовав парабены вдоль и поперек, ученые так и не нашли связи, зато теперь это одна из самых изученных групп препаратов. Похожая история происходит сейчас с диоксидом титана. Сразу хочется успокоить: диоксид титана используется с 60-х годов и за последнее время только часть исследований показали его канцерогенность при пероральном употреблении», — объясняет врач.
Химическое соединение TiO2 представляет собой неорганический кристаллический химически и биологически инертный материал, который обладает отличной осветляющей способностью для цветных сред. Именно поэтому TiO2 не один десяток лет используют там, где требуется качественное осветление и отбеливание. Например, E171, или диоксид титана, можно встретить в продуктах питания (конфетная глазурь, жвачка), лекарствах (белых таблетках и капсулах витаминов), косметике (особенно в солнцезащитном креме, где он выполняет роль физического фактора защиты), строительных материалах (титановые белила), средствах личной гигиены.