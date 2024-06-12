10 лайфхаков, как шикарно выглядеть после бессонной ночи: секреты косметологов

В идеале важно соблюдать режим сна и отдыха — ложиться и вставать в одно и то же время. Но иногда ситуация складывается так, что на сон остается буквально пара часов, а то и вообще не удается поспать, а на следующий день необходимо посетить множество встреч и выполнить важные дела.
В этом случае бывает недостаточно просто гигиенических процедур, чтобы прийти в форму. «Доктор Питер» попросил экспертов в области красоты поделиться секретами.
Косметолог-эстетист, владелец студии массажа и косметологии
Ночь без сна портит кожу
«Постоянные бессонные ночи негативно влияют на кожу, — говорит Маргарита Остер-Миллер. — Кожа становится тусклой, уставшей и обезвоженной, перестает вырабатываться коллаген и эластин в тканях. Организм в прямом смысле не восстанавливается, меняется гормональный фон, на лице присутствуют высыпания, возможны дерматиты кожи, отечность лица и тела».
Помочь быстрее прийти в себя утром помогает стакан теплой воды с лимоном, сорбенты, если причиной недосыпа был алкоголь, умывание прохладной водой, прием комплексных витаминов.
О других методах «оживить» себя и выглядеть шикарно после бессонной ночи рассказала косметолог Татьяна Пономарева.
Врач-косметолог, физиотерапевт клиники медицинской косметологии Juvi Clinic
Сделайте легкую зарядку
«Начните с зарядки, — говорит Татьяна Пономарева, врач-косметолог, физиотерапевт клиники медицинской косметологии Juvi Clinic. — Включите в нее упражнения на растяжку, а также лимфодренажные движения: прыжки на месте, постукивание пяток о пол. Для улучшения тока лимфы отлично подойдет упражнение „таракашка“, которое можно сделать, не вставая с постели. Лежа на спине, поднимите руки и ноги вверх, активно ими потрясите».
Примите контрастный душ или умойтесь контрастной водой
Последовательное расширение и сужение кровеносных сосудов под воздействием воды разной температуры улучшит микроциркуляцию в коже и, соответственно, сделает цвет лица более свежим.
Протрите лицо кубиком льда
Это еще один вариант улучшить состояние кожи и избавиться от ее землистого или бледного цвета. Для изготовления кубиков льда можно использовать отвары успокаивающих трав, например ромашки или мяты. Протирайте лицо по массажным линиям от центра к периферии.
Откажитесь от кофе
Это очень сильный стимулятор в том случае, если вы провели ночь без сна. К тому же кофе может усилить общую отечность. Идеальный утренний напиток в данном случае — чай, он мягко добавит бодрости, а его действие на организм будет более пролонгированным.
Лимфодренажный массаж
Бессонную ночь выдают круги и мешки под глазами, а также морщины на лице, которые становятся более заметными. Справиться с застоем жидкости и улучшить микроциркуляцию крови можно с помощью массажа по лимфодренажным линиям в направлении к лимфоузлам: от края нижней челюсти к мочке уха, от крыла носа к козелку уха, по лбу к вискам, по верхнему и нижнему веку к вискам и медиальному углу глаза. Можно делать его руками, роликом или скребком гуаша. Желательно их предварительно охладить.
Используйте патчи
Этот косметический продукт выпускается не только для зоны вокруг глаз. Существуют варианты, которые крепятся к зонам с крупными складками, например в области межбровья или носогубных заломов. Хорошо, если в их составе будут дренирующие компоненты, например кофеин и экстракт гинкго билоба, а также вещества, улучшающие кровоток — имбирь, витамин С.
Тканевые маски
Выбирайте те из них, которые обеспечат «вау-эффект» — например, с содержанием активного кислорода. Этот компонент отлично справляется с отечностью и улучшает обменные процессы в коже. Хорошо, если в их составе есть увлажняющий компонент — гиалуроновая кислота. Для достижения максимального эффекта тканевые маски желательно охладить.
Поддержите организм изнутри
Причин у бессонной ночи может быть множество, и одна из них — вечернее застолье. В этом случае для поддержания красоты и самочувствия полезно принять ряд активных добавок, среди которых глутатион, янтарная кислота (от 500 мг), витамин С (2-3 мг), L-карнитин, цинк.
Соблюдайте питьевой режим
Это особенно важно, если качество сна было нарушено из-за обильной еды и употребления алкоголя накануне, так как все вышеперечисленное вызывает обезвоживание и сказывается на состоянии кожи. Также достаточное количество жидкости позволит быстрее справиться с утренней отечностью.
Сделайте микротоки и прессотерапию
Если после бессонной ночи у вас планируется важная встреча, то эти процедуры позволят максимально быстро восстановиться и выглядеть на все сто. Прессотерапия — процедура, направленная на улучшениелимфодренажа и оттока лишней жидкости.
Микротоки воздействуют на кожу на клеточном уровне. Они улучшают отток лимфы и ускоряют скорость обменных процессов. Это позволит избавиться от отечности, мешков под глазами и улучшит цвет лица. Если вы в целом склонны к задержке жидкости, можно приобрести микротоковый прибор для домашнего использования. Его мощность будет меньше, чем у профессионального аппарата, но в качестве скорой помощи он вполне подойдет.