10 лайфхаков, как шикарно выглядеть после бессонной ночи: секреты косметологов

Бессонную ночь выдают круги и мешки под глазами, а также морщины на лице, которые становятся более заметными. Справиться с застоем жидкости и улучшить микроциркуляцию крови можно с помощью массажа по лимфодренажным линиям в направлении к лимфоузлам: от края нижней челюсти к мочке уха, от крыла носа к козелку уха, по лбу к вискам, по верхнему и нижнему веку к вискам и медиальному углу глаза. Можно делать его руками, роликом или скребком гуаша. Желательно их предварительно охладить.