Даже не старайтесь: без этого условия увлажняющий крем и уколы красоты работать не будут

« Одна молекула гиалуроновой кислоты может удерживать вокруг себя тысячи молекул воды. Но откуда взять эту воду, если организм живет в условиях жажды? При дефиците влаги вода в первую очередь будет скапливаться во внутренних органах. Так решает наш мозг — ему все равно, сухая у вас кожа или нет. А вот вязкость крови с точки зрения выживания вещь более серьезная», — говорит наш эксперт.