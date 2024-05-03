Даже не старайтесь: без этого условия увлажняющий крем и уколы красоты работать не будут

При недостатке влаги кожа не только шелушится, но и покрывается морщинами. Однако хватит ли одного крема, чтобы решить проблему? Или нужно делать биоревитализацию? Увлажнять воздух? А может, просто достаточно пить много воды?
«Водная среда для клеток нашего организма как воздух для человека. Когда в помещении душно и не хватает кислорода, организм отказывается работать и погружается в состояние спячки.
Так происходит и с клетками кожи. В нормальных условиях фибробласты — основные клетки кожи — продуцируют и гиалуроновую кислоту, и коллаген, и эластин. Но при отсутствии водной среды фибробласт «ленится» и синтезирует мало продуктов», — объясняет врач Анна Лебедева.
Чтобы увлажнить кожу, косметологи часто предлагают клиентами процедуру биоревитализации. С помощью уколов в кожу вводят гиалуроновую кислоту, которая удерживает влагу.
«Одна молекула гиалуроновой кислоты может удерживать вокруг себя тысячи молекул воды. Но откуда взять эту воду, если организм живет в условиях жажды? При дефиците влаги вода в первую очередь будет скапливаться во внутренних органах. Так решает наш мозг — ему все равно, сухая у вас кожа или нет. А вот вязкость крови с точки зрения выживания вещь более серьезная», — говорит наш эксперт.
Поэтому уколы красоты помогают, но лишь при условии, что вы не забываете пить воду.
«Пить нужно, и достаточно много, чтобы коже тоже перепадало», — подчеркивает Анна Лебедева.
По словам врача, чем более сухой и теплый воздух, тем быстрее испаряется влага из кожи. Это как белье, высушенное на солнце. По сути, кожа сохнет так же, как и любая другая ткань. В таких условиях на помощь приходят увлажнители воздуха и косметические средства.
«Увлажняющий крем препятствует быстрому испарению воды с поверхности кожи. Он будет испаряться сам, но защитит более глубокие слои кожи от высыхания», — объясняет косметолог.
Эксперт подчеркивает, что увлажнять кожу нужно на всех уровнях и что одно без другого не работает.
«Пейте большое количество воды, увлажняйте воздух, пользуйтесь увлажняющим кремом и масками, повышайте водные запасы кожи с помощью биоревитализации. Делайте все это регулярно: результат в постоянстве», — говорит косметолог.
Часто и по чуть-чуть или редко, но много: как правильно пить воду
Оказывается, важно не только то, сколько воды вы пьете, но и как вы это делаете. Многие весь день не пьют воду, а затем приходят домой и сразу же выпивают 3-4 стакана за вечер. И это неправильно.
«Большие объемы воды достаточно быстро выводятся из организма с мочой. В итоге вы все равно страдаете от обезвоживания», —
Поэтому пить воду нужно понемногу, но часто. Причем делать это маленькими глотками, иначе с водой в желудок попадет излишнее количество воздуха, что вызывает вздутие и отрыжку.