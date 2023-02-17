Внимание на руки: 5 изменений на ваших ладонях, по которым можно распознать рак

По статистике, чаще всего в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — онкология. Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. Пандемия коронавируса внесла свою лепту: из-за карантина и опасения заразиться в общественных местах люди стали реже обращались к врачам, что позволяло болезни прогрессировать.

По словам британских медиков, в некоторых случаях заподозрить опасное заболевание можно по изменившимся ладоням. Конечно, такими нетипичными признаками онкология проявляется редко. Но в медицине описаны подобные случаи, они не единичны, поэтому и про такую симптоматику тоже нужно знать.