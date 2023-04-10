Видеть не дальше носа: 6 признаков, что у вас повышено внутриглазное давление

Глаз имеет сложное строение, но для простоты понимания процессов, происходящих при повышении внутриглазного давления, представим его себе как гелеобразную жидкость, которая окружена несколькими оболочками. Снаружи шарик из геля покрыт склерой, под ней тонкая сеточка из сосудов, внутри — цилиарное тело. Если нам нужно рассмотреть что-то близко к глазам или далеко, мышцы в цилиарном теле сокращаются, меняют форму хрусталика — мы отчетливо видим предметы .

Но помимо этого цилиарное тело производит внутриглазную жидкость. Она нужна для того, чтобы наши глаза питались, обеспечивался нормальный обмен веществ и поддерживалось определенное давление внутри глаза. Почему же так опасно повышение внутриглазного давления и к какой опасной болезни оно ведет, «Доктору Питеру» рассказал врач-офтальмолог клиники «АБИА» Борис Бондарев.