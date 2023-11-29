В Татарстане врачи достали пулю из глаза мужчины с помощью магнита

Конечно, далеко не все инородные тела могут прижиться. С некоторыми организм не в состоянии справиться, они начинают напоминать о себе. Так, у жительницы Башкирии в течение двух лет были постоянные головные боли, ныл живот, болела спина. Как выяснилось, в ее животе была игла, которую медики забыли после операции.