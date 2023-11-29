В Татарстане врачи достали пулю из глаза мужчины с помощью магнита

Врачи городской больницы №5 Набережных Челнов спасли мужчине глаз, в котором оказалась пуля. По словам пострадавшего, травму он получил случайно, выстрел был из травматического пистолета с близкого расстояния.
Мужчина не сразу понял, что произошло. Он мучился от сильной боли, но в больницу обратился лишь через несколько часов после инцидента.
«Пациент поступил с контузией глаза тяжелой степени под утро. Осложнялось состояние высоким давлением. Мы его стабилизировали, провели компьютерную томографию, установив локализацию инородного тела, предположительно пули, и начали готовить к операции», —
Врачи определили, что внутренние оболочки глаза у пострадавшего сильно повреждены. После всех необходимых обследований мужчину забрали на операцию. Само вмешательство длилось полтора часа, за это время офтальмологи провели ювелирную работу: удалили пулю с помощью магнита, восстановили нижнюю прямую мышцу глаза и ушили рану.
«Операция была сложной, так как металлическая пуля, пройдя через нижнюю прямую мышцу глаза, пробила все оболочки глазного яблока и осталась в стекловидном теле. Глаз как орган сохранен, теперь пациенту предстоит сложный этап лечения и реабилитации для восстановления зрения», — пояснил офтальмолог Рифат Замалиев.
Врачи надеются, что через какой-то период времени зрение вернется к мужчине. Они напоминают: при любой травме необходимо как можно скорее обращаться за помощью, а не терпеть боль и надеяться, что все пройдет само.
Пуля, игла и простыня внутри
Удмуртские врачи обнаружили в головном мозге мужчины пулю, с которой он прожил 30 лет. Пострадавший приехал на обследование по поводу проблем с дыханием. Как оказалось, об инородном теле он даже не догадывался.
Конечно, далеко не все инородные тела могут прижиться. С некоторыми организм не в состоянии справиться, они начинают напоминать о себе. Так, у жительницы Башкирии в течение двух лет были постоянные головные боли, ныл живот, болела спина. Как выяснилось, в ее животе была игла, которую медики забыли после операции.
Еще больше не повезло роженице из Петербурга. Женщина родила ребенка, но живот почему-то остался на месте. Через 25 дней медики вытащили забытую коллегами… простыню.