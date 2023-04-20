В российской клубнике нашли 20-кратное превышение содержания антибиотиков

Когда такие ягоды попадут на ваш стол и вы съедите их достаточно много, антибиотики могут накопиться в организме. В итоге это приведет к пищевой аллергии, в том числе в весьма тяжелой форме. А самое опасное — это может вызвать резистентность (устойчивость) патогенной микрофлоры к антибиотикам.