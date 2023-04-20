В российской клубнике нашли 20-кратное превышение содержания антибиотиков

Клубника уже не та
Эксперты Россельхознадзора обнародовали данные о качестве клубники, которая продается на прилавках магазинов. Вопросы есть как к ягодам российского производства, так и к импортным.
В клубнике, выращиваемой в парниковых условиях, выявлено превышение количества антибиотиков в 20 раз — в частности, тетрациклина. В импортной клубнике обнаружили перебор токсичных веществ. Об этом заявил замглавы ведомства,
Будут проверки
В Россельхознадзоре уточняют, что сейчас нет никаких установленных норм по содержанию антибиотиков в растительной продукции. О запрете продажи клубники — как привезенной в страну, так и выращиваемой в теплицах — пока речи не идет. Но ведомство намерено провести массовые проверки растительной продукции, чтобы в будущем внести необходимые изменения в нормативные базы.
Представители российского бизнеса использование антибиотиков в своей продукции отрицают. В большинстве стран запрещено использование в растениеводстве антибиотиков медицинского назначения.
Как отмечает издание со ссылкой на экспертов, антибиотики при выращивании клубники чаще используют малые фермерские хозяйства, а не большие компании.
Чем опасны антибиотики в клубнике
Тетрациклин и другие антибиотики наряду с пестицидами могут использовать для лучшей сохранности скоропортящихся фруктов и ягод при транспортировке.
Когда такие ягоды попадут на ваш стол и вы съедите их достаточно много, антибиотики могут накопиться в организме. В итоге это приведет к пищевой аллергии, в том числе в весьма тяжелой форме. А самое опасное — это может вызвать резистентность (устойчивость) патогенной микрофлоры к антибиотикам.
Это один из самых серьезных вызовов микробного мира современному человечеству. Ученые фиксируют возвращение старых инфекций и появление новых (около 150 вирусов и бактерий «опознано» в XXI веке).
Ранее «Доктор Питер» уже рассказывал, что ученые считают, что в мире уже давно началась эпидемия суперинфекций. Проблема отчасти заключается в том, что за последние 30 лет ученые не смогли создать ни одного нового класса антибиотиков.
Супербактерии — возбудители инфекционных болезней, которые устойчивы сразу к нескольким антибиотикам, традиционно использующимся для лечения соответствующего заболевания.