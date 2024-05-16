В НМИЦ радиологии научились воссоздавать язык с помощью сосудов и кожи с бедра

Рак языка и полости рта у мужчин развивается в два раза чаще, чем у женщин. Шанс столкнуться с этой болезнью выше у тех, кому уже исполнилось 40 лет. Один из главных факторов риска рака полости рта — курение. Алкоголики тоже в опасности. Сигареты и спиртное имеют мощный канцерогенный эффект.