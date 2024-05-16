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В НМИЦ радиологии научились воссоздавать язык с помощью сосудов и кожи с бедра

Врачи буквально собирают язык, словно пазл, из лоскутов кожи с разных частей тела самого пациента. Ранее этот орган восстанавливали только из тканей, взятых с внутренней стороны предплечья.

16 мая 20241
В НМИЦ радиологии научились воссоздавать язык с помощью сосудов и кожи с бедра
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freepik

Рак языка и полости рта у мужчин развивается в два раза чаще, чем у женщин. Шанс столкнуться с этой болезнью выше у тех, кому уже исполнилось 40 лет. Один из главных факторов риска рака полости рта — курение. Алкоголики тоже в опасности. Сигареты и спиртное имеют мощный канцерогенный эффект.

Нередко людям с таким диагнозом требуется долгое лечение, где без оперативного вмешательства не обойтись. Чтобы остановить распространение болезни, врачи вынуждены удалять пораженную часть языка.

Андрей Поляков
Онкология, хирургия

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделом головы и шеи и микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена

«За последнее время только в нашем отделении проведено более ста операций по удалению рака и реконструкции функций языка. Это самый большой опыт в данной области. Более того, мы разработали и запатентовали собственный метод восстановления функций этого органа с помощью так называемых реиннервированных химерных аутотрансплантатов», — говорит врач.

Про новую методику восстановления языка

Чтобы восстановить орган, раньше врачи использовали кожный лоскут с внутренней стороны предплечья пациента. Этот метод показывал хорошие результаты. Трансплантат хорошо приживался, однако на руке оставался глубокий рубец, ткани были сильно деформированы. Люди стеснялись большого шрама и даже делали на этом месте татуировку — хотели всеми возможными способами скрыть дефект, который сильно бросался в глаза.

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Теперь специалисты из НМИЦ радиологии Минздрава используют различные по составу перфорантные аутотрансплантаты, — например, лоскут с внутренней стороны бедра.

Это сложная технология, которая требует ювелирной работы. Операция может длиться 9 часов! Врачи использует специальную технику с высоким оптическим разрешением. В конечном итоге результат получается более эффективным: язык полностью восстановлен, а на теле пациента нет бросающегося в глаза эстетического дефекта.

Наглядный случай из практики

У одного из пациентов, 55-летнего мужчины, врачи диагностировали злокачественное образование боковой поверхности языка. Болезнь достигла третьей стадии.

До этого мужчина наблюдался у профильного специалиста по поводу красного плоского лишая боковой поверхности языка. Консервативная терапия шла с переменным успехом.

В январе этого года мужчине стало хуже: он понял, что язык его плохо слушается. Он записался на прием к врачам, медики отправили его на биопсию. Результаты показали: у пациента плоскоклеточный рак.

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Мужчину забрали на операцию. Две бригады хирургов сначала удалили правую половину языка и сделали профилактическую лимфодиссекцию (операция по удалению лимфоузлов) на шее справа. Это было необходимо, чтобы предупредить распространение опухоли.

После врачи провели микрохирургическую пластику — полностью восстановили язык. Для этого они использовали новую методику, взяв кожно-фасциальный перфорантный лоскут глубокой артерии бедра. То есть утраченную часть языка воссоздали с помощью кожи, сосудов, артерий и вен, которые предварительно удалили с бедра пациента.

Кожный лоскут успешно пересадили. Чтобы трансплантат прижился и мужчина не чувствовал дискомфорта, врачи использовали специальный ультразвуковой датчик. Он помогает с ювелирной точностью соединить сосуды и мягкие ткани.

Главная задача использования перфорантных лоскутов — минимизация повреждения донорской зоны. Это настоящая эволюция в развитии микрохирургии и реконструкции языка, заключили в НМИЦ радиологии.

Автор текста:Софья Хромова
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