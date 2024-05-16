В НМИЦ радиологии научились воссоздавать язык с помощью сосудов и кожи с бедра

Рак языка и полости рта у мужчин развивается в два раза чаще, чем у женщин. Шанс столкнуться с этой болезнью выше у тех, кому уже исполнилось 40 лет. Один из главных факторов риска рака полости рта — курение. Алкоголики тоже в опасности. Сигареты и спиртное имеют мощный канцерогенный эффект.
Нередко людям с таким диагнозом требуется долгое лечение, где без оперативного вмешательства не обойтись. Чтобы остановить распространение болезни, врачи вынуждены удалять пораженную часть языка.
Профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделом головы и шеи и микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена
«За последнее время только в нашем отделении проведено более ста операций по удалению рака и реконструкции функций языка. Это самый большой опыт в данной области. Более того, мы разработали и запатентовали собственный метод восстановления функций этого органа с помощью так называемых реиннервированных химерных аутотрансплантатов», —
Про новую методику восстановления языка
Чтобы восстановить орган, раньше врачи использовали кожный лоскут с внутренней стороны предплечья пациента. Этот метод показывал хорошие результаты. Трансплантат хорошо приживался, однако на руке оставался глубокий рубец, ткани были сильно деформированы. Люди стеснялись большого шрама и даже делали на этом месте татуировку — хотели всеми возможными способами скрыть дефект, который сильно бросался в глаза.
Теперь специалисты из НМИЦ радиологии Минздрава используют различные по составу перфорантные аутотрансплантаты, — например, лоскут с внутренней стороны бедра.
Это сложная технология, которая требует ювелирной работы. Операция может длиться 9 часов! Врачи использует специальную технику с высоким оптическим разрешением. В конечном итоге результат получается более эффективным: язык полностью восстановлен, а на теле пациента нет бросающегося в глаза эстетического дефекта.
Наглядный случай из практики
У одного из пациентов, 55-летнего мужчины, врачи диагностировали злокачественное образование боковой поверхности языка. Болезнь достигла третьей стадии.
До этого мужчина наблюдался у профильного специалиста по поводу красного плоского лишая боковой поверхности языка. Консервативная терапия шла с переменным успехом.
В январе этого года мужчине стало хуже: он понял, что язык его плохо слушается. Он записался на прием к врачам, медики отправили его на биопсию. Результаты показали: у пациента плоскоклеточный рак.
Мужчину забрали на операцию. Две бригады хирургов сначала удалили правую половину языка и сделали профилактическую лимфодиссекцию (операция по удалению лимфоузлов) на шее справа. Это было необходимо, чтобы предупредить распространение опухоли.
После врачи провели микрохирургическую пластику — полностью восстановили язык. Для этого они использовали новую методику, взяв кожно-фасциальный перфорантный лоскут глубокой артерии бедра. То есть утраченную часть языка воссоздали с помощью кожи, сосудов, артерий и вен, которые предварительно удалили с бедра пациента.
Кожный лоскут успешно пересадили. Чтобы трансплантат прижился и мужчина не чувствовал дискомфорта, врачи использовали специальный ультразвуковой датчик. Он помогает с ювелирной точностью соединить сосуды и мягкие ткани.
Главная задача использования перфорантных лоскутов — минимизация повреждения донорской зоны. Это настоящая эволюция в развитии микрохирургии и реконструкции языка, заключили в НМИЦ радиологии.