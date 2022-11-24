В Лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитных бурях 25 и 26 ноября

Астрономы прогнозируют 25 и 26 ноября магнитные бури. Мощность вспышек может достигать 4 баллов.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируется, что пик магнитных бурь придется на дневные часы в пятницу и на раннее утро субботы. Обычно буря силой в 4 балла считается незначительной, она не приносит серьезных сбоев в работе техники, но здоровье в такие дни стоит поберечь, особенно людям с хроническими заболеваниями.
24 ноября магнитный фон ожидается спокойный. По данным NOAA, сегодня на Солнце зафиксировано четыре группы солнечных пятен. Все они имеют простые магнитные поля, не склонные к взрыву.
Отмечается, что вероятность солнечных вспышек М-класса составляет 10%, а вероятность самых мощных X-вспышек 24 ноября составляет не более 1%.
Берегите здоровье
Во время магнитных бурь, даже не самых значительных, рекомендуется обращать более серьезное внимание на свое здоровье — особенно пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, гипертоникам.
Среди настоятельных рекомендаций — соблюдать режим дня, бывать на свежем воздухе, пить достаточное количество жидкости, сбалансировать рацион и есть меньше жирного, и конечно, — не забывать принимать прописанные врачом лекарства.
Так что постарайтесь в ближайшее время высыпаться, больше отдыхать, по возможности меньше нервничать. Сон помогает справиться с изменившейся магнитоатмосферой.
Конец коридору затмений
В ночь с 23 на 24 ноября 2022 года новолунием завершился коридор осенних затмений. Он начался еще 25 сентября.
Астрономы отмечают, что это первое новолуние после коридора затмений и последнее новолуние в этом году, когда спутник Земли становится почти невидимым с нашей планеты.
Примечательно, что в это время любители астрономии смогут увидеть на ночном небе тусклые объекты, такие как галактики и звездные скопления, поскольку свет Луны не будет мешать их наблюдениям.
Астрологи же