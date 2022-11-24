В Лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитных бурях 25 и 26 ноября

Астрономы прогнозируют 25 и 26 ноября магнитные бури. Мощность вспышек может достигать 4 баллов .

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируется, что пик магнитных бурь придется на дневные часы в пятницу и на раннее утро субботы. Обычно буря силой в 4 балла считается незначительной, она не приносит серьезных сбоев в работе техники, но здоровье в такие дни стоит поберечь, особенно людям с хроническими заболеваниями.

24 ноября магнитный фон ожидается спокойный. По данным NOAA, сегодня на Солнце зафиксировано четыре группы солнечных пятен. Все они имеют простые магнитные поля, не склонные к взрыву.

Отмечается, что вероятность солнечных вспышек М-класса составляет 10%, а вероятность самых мощных X-вспышек 24 ноября составляет не более 1%.